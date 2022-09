In Basilicata cresce Forza Italia e Cupparo ringrazia i lucani che hanno votato per Casellati

"Ringrazio i circa 89mila lucani che hanno votato per la Casellati che ritorna al Senato al servizio della nostra comunità regionale": è il commento dell'assessore regionale della Basilicata all'agricoltura, Francesco Cupparo (Forza Italia). Casellati, candidata del centrodestra, ha vinto la competizione elettorale per l'unico collegio uninominale lucano per Palazzo Madama. "Forza Italia - ha aggiunto Cupparo - nella nostra regione diventa la seconda forza politica della coalizione di centrodestra e come in Parlamento svolgerà un ruolo fondamentale di governo. Dai lucani è venuta la conferma della nostra centralità di partito moderato, popolare, riformatore", ha concluso.