I Pittella affondano il Pd, Gianni: "Grazie agli oltre 30mila lucani che hanno scelto Calenda"

"Grazie agli oltre 30mila lucani, oltre il 12%, che hanno scelto Calenda e i suoi candidati in Basilicata, innanzitutto me lo consentirete Marcello Pittella e a Mario Polese (ancora in corsa per la Camera)". Lo scrive su Facebook il sindaco di Lauria, Gianni Pittella, fratello di Marcello Pittella, candidato al Senato per il proporzionale con Azione. Entrambi hanno lasciato il Pd di recente, appena prima della campagna elettorale, dopo la mancata candidatura di Marcello Pittella con i dem. "Un risultato importante - scrive Gianni Pittella - la prima regione in Italia per la lista Calenda, 4 punti e mezzo sopra la media nazionale, quasi 8 punti sopra la media nelle regioni del Sud. Purtroppo impossibile agguantare l'elezione con un Movimento 5 stelle al 26% in tutto il Sud e di poco sotto anche in Basilicata". E aggiunge: "Abbiamo fatto il massimo e ai 30mila e più cittadine e cittadini che ci hanno sostenuto diciamo chiaramente che questo enorme consenso ci legittima a vigilare sulle scelte del governo nazionale e del governo regionale e a farci presto alternativa forte e credibile"