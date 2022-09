Pittella affonda De Filippo e tutto il Pd per un posto a Palazzo Madama nel collegio lucano

L'ex governatore lucano e attuale consigliere regionale, Marcello Pittella, non è stato eletto in Senato. Dopo il "delitto perfetto" e dopo aver sbattuto la porta Dem a La Regina e Letta, il nome forte del Terzo Polo lucano ha trascinato Calenda e Renzi verso un risultato ragguardevole e in ogni caso ben al di sopra della media nazionale (miglior risultato nazionale al Senato). Non è stato eletto, tra le fila del Pd, neppure Vito De Filippo, predecessore di Pittella a Via Verrastro e già sottosegretario con un breve trascorso in Italia Viva. Al netto delle ormai palesi difficoltà del "partito regione" che in pochi anni ha perso il governo regionale e quello dei primi 4 comuni lucani, qualcosa poteva andare diversamente? Certamente si, perchè la politica è anche e soprattutto questione di numeri, gli stessi numeri che dovrebbero far riflettere su quanto abbia "rosicchiato" Pittella al Pd e quanto avrebbe potuto portare in dote nel caso in cui fosse stato - a livello romano - preferito all'ormai ex sottosegretario napoletano Enzo Amendola come capolista alla Camera. La base Dem non ha ben digerito il forestiero, ma questa è un'altra storia. Pittella, che alle elezioni regionali in Basilicata del 2019, è stato recordman di preferenze nella provincia di Potenza (oltre 9mila) ne esce a testa alta e questo test lo proietta già alla prossima corsa elettorale. Tra i due litiganti il terzo gode: i pentastellati lucani si confermano in salute e con un buon 25 per cento eleggono il mai pervenuto pugliese Mario Turco che con la forzista Casellati (uninominale) e il fratello d'Italia Gianni Rosa sarà chiamato a rappresentare la Basilicata a Palazzo Madama.