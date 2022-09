Cordoglio della Camera penale per l'avvocato Bardi, Lapenna: «Non ha mai conosciuto sentimenti di odio e di rancore verso chi aveva tentato di delegittimarlo»

L'avvocato potentino Piervito Bardi, ex presidente della Camera Penale di Basilicata dal 2000 al 2006 e del Potenza Calcio dal 2001 al 2004, e' morto la notte scorsa a Milano all'eta' di 68 anni. Bardi e' stato ricordato dal presidente della Camera Penale Distrettuale di Basilicata, Sergio Lapenna, che ha fatto riferimento alla vicenda giudiziaria della quale il legale fu protagonista nel 2004: "Non ha mai conosciuto sentimenti di odio e di rancore - ha detto Lapenna - verso chi aveva tentato di delegittimarlo con una aggressione giudiziaria degna dei sistemi totalitari e non di una democrazia".