A Bella il 23 settembre si festeggia la Beata Vergine del Carmine

BELLA – Tutto pronto a Bella per la festività della Beata Vergine del Carmine. I festeggiamenti si terranno il 23 settembre, presso le vie del piccolo paese del Marmo Platano, dove risuoneranno anche le note del complesso bandistico Città Vallo di Diano.

La festa si articolerà in due momenti. Quello religioso con la celebrazione eucaristica all’aperto e la processione alle ore 19.00 presso le vie del paese. Successivamente ci sarà la festa civile che sarà allietata alle ore 21.00 con il concerto in Piazza Plebiscito del noto gruppo musicale lucano “I Musicamanovella”. A conclusione della festività lo spettacolo pirotecnico nel cielo di Bella.

Per il parroco don Ovidio Duarte Fernandez:”Vorrei ringraziare per il coinvolgimento massiccio della comunità – afferma Don Ovidio- ed in modo particolare l’impegno dei giovani all’interno del Comitato organizzatore. Ci auguriamo che la festa possa essere vissuta con lo spirito della fede e della tradizione bellese”.