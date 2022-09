Giustizia, proposta di legge di Cannizzaro «per la riorganizzazione delle distribuzione territoriale degli uffici giudiziari»

«Delega al governo per la riorganizzazione delle distribuzione territoriale degli uffici giudiziari». Mercoledì nell'aula Ferracuti del Seminario maggiore di Potenza, alle 12.30, Francesco Cannizzaro, candidato al plurinominale della Camera dei deputati con Noi moderati di Maurizio Lupi, presenterà la proposta di legge. «Lo Stato non deve articolare le proprie funzioni, come quella giurisdizionale senza tenere conto, in molti casi, delle specificità del Territorio, basandosi solo su l’uniformità, il risparmio o l’efficientismo», ha spiegato Cannizzaro. Secondo il candidato, «la Costituzione richiede che la giustizia sia amministrata a misura d’uomo, agevolando i cittadini perché questi possano raggiungere la sede del tribunale dalla loro abitazione con “limitati sacrifici”».