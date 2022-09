Scuola e maestri nella Basilicata liberale: oggi a Melfi il libro di Michele Pinto

MELFI- Oggi alle 18, presso il Centro Hospitalis (Ospedale vecchio) a Melfi, la presentazione del libro “Scuola, Maestri Società nella Basilicata liberale” di Michele Pinto, scrittore, già dirigente scolastico, ultimo dei tre appuntamenti culturali organizzati dall’Associazione “Francesco Saverio Nitti” e rientranti nel cartellone estivo del Comune di Melfi che patrocina l’evento.



“Siamo pienamente soddisfatti di come il pubblico ha risposto alle nostre presentazioni –afferma Gianluca Tartaglia, direttore dell’Associazione Nitti-. Merito della qualità delle opere, dei temi trattati e della vivacità dei dialoghi che hanno caratterizzato i nostri incontri. Sono sicuro che anche quest’ultimo evento avrà lo stesso successo dei precedenti”.

Dopo le presentazioni di “Tu ce l’hai Peter Pan” di Lisa Bernardini e di “La guerra di Nina “ di Imma Vitelli, adesso è la volta di “Scuola, Maestri, Società nella Basilicata liberale” di Michele Pinto (Villani Editore 2021).

“Si tratta di un saggio storico –spiega Gianluca Tartaglia- che non solo fotografa lo stato della scuola nella nostra regione dopo l’unità d’Italia e con esso uno spaccato socio-culturale del territorio lucano, ma ha anche il pregio di mettere in evidenza storie e contributi della classe docente allo sviluppo del mondo educativo di quegli anni e della quale lo stesso autore, in epoca recente, è stato, insieme ad altri, brillante protagonista”.

Dialogherà con l’autore, Donato Verrastro docente di Storia Contemporanea all’Università degli Studi della Basilicata.