Endorsement di Bolognetti (Radicali Lucani) a Pittella: "Voterò Marcello per onorare una storia comune"

"Visto il livello di questa campagna elettorale, in un paese in cui monta la bancarotta politica, sociale, economica e istituzionale, ero orientato per il non voto. Ho cambiato idea. Ho deciso di onorare la candidatura di Marcello Pittella perché ritengo che Marcello saprebbe rappresentare con forza gli interessi della nostra Basilicata e del nostro Sud. Voterò per Marcello perché con Marcello condividiamo una comune militanza in difesa dei diritti umani. Voterò per Marcello Pittella perché da anni è iscritto all’Associazione Radicali Lucani di cui sono segretario. Voterò per Marcello Pittella per onorare una storia comune e tutto ciò che ci ha unito, ci unisce e sono certo ci unirà in futuro". Così Maurizio Bolognetti (Radicali Lucani)