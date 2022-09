Coast-coast di Casellati in Basilicata e in serata la passeggiata in Via Pretoria con Bardi e Moles

Prosegue la campagna elettorale della seconda carica dello Stato in terra lucana. Nella giornata di ieri, Casellati, candidata all'uninominale del collegio Basilicata per il Senato, ha visitato - a Matera - alcune aziende del noto distretto del salotto e dell’enogastronomia incontrando alcuni imprenditori locali. "In Basilicata, come nel resto di Italia, le persone e il tessuto imprenditoriale devono essere al centro della visione per il futuro", ha detto Casellati. Successivamente, con Michele Casino e Francesco Cupparo, tappa ad Aliano, il “borgo dei calanchi” narrato da Levi, per incontrare il sindaco Luigi De Lorenzo e i cittadini. "Gli splendidi borghi italiani custodiscono una parte insostituibile della nostra identità e farli “ vivere” è una priorità", ha ribadito. Da Aliano a Gorgoglione per un incontro pubblico con il sindaco Carmine Nigro per discutere sulle criticità e sulle prospettive del territorio, che, come altri, soffre lo spopolamento. Infine nel capoluogo di Regione per una passeggiata serale nel cuore del centro storico di Potenza in compagnia del governatore lucano, Vito Bardi, del sottosegretario Moles e dei giovani di Forza Italia. Il presidente del Senato ha avuto modo di "toccare con mano", già dalle scorse settimane nel corso dei suoi spostamenti, la situazione delle realtà interne della Basilicata e quello storico isolamento dovuto alla mancanza di infrastrutture o ad infrastrutture obsolete e ormai poco funzionali. "La scarsità della rete infrastrutturale - ha detto Casellati - è un problema ma il Presidente Bardi insieme alla giunta di centrodestra sta lavorando duramente per invertire la rotta".