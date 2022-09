Autovelox a Potenza, Guarente trova il "petrolio": oltre 700 sanzioni al giorno e incassi a sei zeri

Ha fatto discutere e non poco (oggetto anche di satira "Una città che si gusta in velocità" - https://fb.watch/fwvXx0PfOZ/ ) l'istallazione del nuovo autovelox alle porte di Potenza sulla “Strada Statale 7 Var/B” all’altezza delle cosiddette “Complanari”. L'intervento agostano rientrava nell'ambito di "interventi finalizzati a garantire la sicurezza stradale", in un segmento stradale dove non si ha memoria di gravi e frequenti incidenti stradali. Ma tant'è.

Le strade del Capoluogo sono ridotte a mulattiere ottocentesche (pericolose anche per le tasche degli automobilisti e pericolosissime per l'incolumità di motocilisti e scooteristi) e a poco è servito l'intervento primaverile straordinario in occasione della tappa del Giro d'Italia, per nascondere un pò di polvere sotto al tappeto. È risaputo che oltre ad autovelox e street control, la sicurezza stradale è fatta anche e soprattutto da una corretta e completa segnaletica orizzontale e verticale e dalla puntuale manutenzione del manto stradale.

In futuro, la poco fortunata giunta Guarente, potrebbe contare su un notevole e straordinario tesoretto:

| Oltre 700 sanzioni al giorno per un incasso di circa 3 milioni di euro. Questo quanto avrebbe incassato in un mese il Comune di Potenza, dall’installazione di un autovelox installato sulla “Strada Statale 7 Var/B”, la Variante di Potenza, alle porte della città, tra i territori di Potenza e Vaglio Basilicata, all’altezza delle cosiddette “Complanari”. | Lo fa sapere il consigliere comunale di minoranza de “La Basilicata Possibile”, Francesco Giuzio, che ha richiesto agli uffici comunali di ricevere la documentazione relativa il primo mese di “attività” dell’autovelox, croce per gli automobilisti diretti a Potenza e delizia per le casse comunali. Dal 5 agosto al 5 settembre, circa 22 mila le sanzioni elevate dall’occhio elettronico. Per un totale di circa 3 milioni di euro che il Comune dovrebbe incassare. “Un numero incredibile”, ha scritto Giuzio sui social, aggiungendo che “ora è doveroso che questi fondi vengano immediatamente appostati per il miglioramento della rete stradale cittadina e per incrementare l’organico”. Infatti, i proventi delle sanzioni vanno a finire nelle casse del Comune sul cui territorio è installato l’autovelox fisso. Importi che sono vincolati per la spesa riguardante il miglioramento della rete stradale e il rafforzamento della Polizia Locale.

Oltre a questo autovelox, di nuova installazione, il Comune ha fatto sostituire – ed è già attivo – quello in viale dell’Unicef (subito dopo il passaggio sotto il Ponte Attrezzato, scale mobili, in direzione della Città). Su entrambi le arterie stradali, vige il limite di 70 km/h.