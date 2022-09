Ambiente, da Via Verrastro 2 milioni per il comune di Matera

Ammonta a due milioni di euro il contributo assegnato dalla Regione Basilicata al Comune di Matera a seguito dell’approvazione del programma di interventi per le azioni di compensazione e mitigazione ambientale. “Si tratta di un finanziamento con il quale la Regione Basilicata – spiega l’assessore regionale all’Ambiente e all’Energia, Cosimo Latronico – punta a promuovere la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione degli spazi naturali, rurali, urbani e peri urbani favorendo azioni e misure per migliorare la qualità del paesaggio. Oltre al mantenimento – continua Latronico – e al ripristino della naturalità, al rafforzamento della biodiversità e alla riqualificazione delle aree urbane”. Il programma di intervento proposto dal Comune di Matera, finalizzato al ripristino e alla tutela delle risorse ambientali del territorio, si rivolge a tre ambiti specifici per i quali sono previsti una serie di azioni ed interventi dedicati. In particolare un contratto di fiume torrente Gravina, la rigenerazione urbana e la riqualificazione paesaggistica dei borghi e delle cinture rurali e peri urbane e un progetto di miglioramento della rete dei corridoi ecologici del territorio comunale di Matera.