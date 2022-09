Sulla campagna vaccinale Speranza chiede chiarezza a FdI e Lega: ecco cosa succede sulla pagina del Pd

Lo scorso 27 agosto sulla pagina Facebook ufficiale del Partito Democratico viene rilanciato il tema dei vaccini e della ormai infinita campagna vaccinale con il seguente post: “Sui vaccini si dicano parole chiare, l’Italia non può permettersi errori su una materia così delicata”. Il nostro auspicio è lo stesso del Ministro Roberto Speranza: “tutte le forze politiche assumano l'impegno a riconoscere che nella lotta al Covid il diritto alla salute viene prima di tutto e a mettere sempre al centro le evidenze scientifiche”. Noi abbiamo sempre dimostrato serietà e responsabilità nella lotta alla pandemia. E questa è la linea che continueremo a seguire. #scegli - CLICCA QUI roberto speranza| Facebook

A corredo una grafica nella quale un (giovane e visivamente pre pandemia) Speranza chiedeva, come ha del resto proseguito a fare, chiarezza da FdI e Lega sulla campagna vaccinale e sulla lotta al Covid che come è solito ripetere "non è ancora sconfitto"

Analizzando le migliaia di reazioni oltre la metà è divertita, esprimendo non un pollice in su, ma una ironica risata. Non va meglio se si vanno a spulciare i commenti del popolo di Facebook. Oltre il 90 per cento chiede ed auspica che la legge e la magistratura facciano il loro corso, che venga istituita una commissione d'inchiesta parlamentare, che non venga mai più ripristinato il green pass per andare a lavoro o per consentire ai più piccoli di fare sport o prendere il bus, che venga fatta chiarezza sul costo dei sieri e se ci possano essere i presupposti per un danno erariale in considerazione dei numerosi lotti scaduti. C'è chi, come Benedetta, scrive di essere una guida turistica e che a causa di Gualtieri prima e Speranza poi e delle scellerate restrizioni ha dovuto mettere da parte orgoglio e dignità e tornare a casa con i propri genitori ultrasettantenni pur di "vivere". Altri si dichiarano di sinistra ma sono totalmente delusi e spaventati da questa sinistra "tutta vaccini e slogan" e che non voteranno mai più Pd. Armando si spinge oltre e invita i napoletani, dove il lucano Speranza è capolista, a non votare Pd: "domenica 25 andate al mare"

In tantissimi si buttano sul grande classico della vigile attesa con paracetamolo e un nutrito numero prova a domandare dove sono i monoclonali. Si può spaziare da chi racconta con non poca rabbia la propria esperienza dopo la seconda o terza dose e chi perentoriamente non farà la quarta "neppure sotto tortura" in compagnia dei i no vax della terza puntura, quelli che hanno creduto - solo fino ad un certo punto - nell'evidenza scientifica sbandierata dal governo e dallo stesso ministro della Salute e che si reputano "truffati". Ecco cosa pensano il popolo del web

