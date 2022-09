Potenza ricorda Donato Sabia intitolandogli il Campo scuola di atletica leggera

«Abbiamo intitolato il Campo scuola di atletica leggera a Donato Sabia, campione olimpionico (l'unico atleta italiano della storia ad aver raggiunto la finale olimpica degli 800 metri piani per due volte consecutive) e colonna portante dell'ufficio Sport del Comune di Potenza, prematuramente scomparso nel 2020 a causa del maledetto Covid. Questa intitolazione era stata chiesta a gran voce dalla nostra comunità e, da oggi, il ricordo di Donato sarà ancor più indelebile per i potentini e per i lucani. Grazie di tutto, Donato, è stato un onore ed un privilegio averti conosciuto. 'La fatica non è mai sprecata: soffri, ma sogni'», scrive su Facebook il primo cittadino del capoluogo Mario Guarente.