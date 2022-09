Scuola, da Pipponzi e Mignoli auguri di buon anno scolastico e l'auspicio di una sempre maggiore scelta di studi Stem

Con la prima simbolica campanella dell'anno scolastico 2022/2023 la Consigliera regionale di Parità della Basilicata, Ivana Pipponzi e la consigliera regionale vicaria, Rossana Mignoli, formulano i migliori auguri alle studentesse e agli studenti lucani, alle rispettive famiglie e al corpo docente ed auspica una sempre maggiore scelta di studi STEM, fondamentali per vincere il divario di genere nel mondo del lavoro. "Un dato deve fare riflettere - affermano Pipponzi e Mignoli - che i corsi disciplinari letterari, umanistici, linguistici e psicologici, a fronte delle materie STEM, ovvero quelle a carattere scientifico tipiche nelle scelte dei ragazzi sono alla base, da un punto di vista formativo, di forti disparità di trattamento economico. Il salario medio per una laureata magistrale a cinque anni dalla laurea è di 1.403 euro mensili, mentre un laureato maschio guadagna 1.696 euro, il 12% in più del salario rispetto alle donne. Snocciolando alcuni numeri: "L'80% delle ragazze manifesta una innata tendenza a proseguire gli studi, a fronte del 65% registrato dagli uomini e tra i diplomati dei licei circa il 60% sono ragazze, il 56% delle donne invece sceglie di diplomarsi in corsi professionali, il 38% vengono fuori da Istituti tecnici. Le donne - concludono Pipponzi e Mignoli - preferiscono nettamente studi classici o umanistici".