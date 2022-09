A Potenza il convegno: "Scrivere: una risorsa per il welfare occupazionale"

Il Polo Bibliotecario di Potenza, diretto da LUIGI CATALANI, ospita il Primo Convegno organizzato all’interno di MEDinLUCANIA, dedicato alla “scrittura”. uno degli aspetti più intimi e più rappresentativi dell’universo culturale. Il 16 settembre, alle ore 17:00, nella sala conferenze del Polo Bibliotecario di Potenza si rifletterà sulla “comunicazione scritta”, sulle sue potenzialità all’interno di un sistema di welfare affinché diventi parte integrante dei servizi socio-culturali proposti dal territorio.

Il Convegno vedrà la partecipazione di scrittori, giornalisti, esperti e docenti che si confronteranno sulle competenze necessarie per diventare professionisti della scrittura nello scenario socio-economico-culturale odierno. I partecipanti saranno coinvolti in un “talk” per condividere competenze ed esperienze finalizzate a comporre un quadro chiaro delle risorse umane e delle dotazioni strutturali e strumentali disponibili nella realtà locale. Il “reading”, di brani degli autori presenti, sarà accompagnato dalle note di JUAN LORENZO uno dei massimi esponenti della chitarra flamenca in Italia.

MEDinLUCANIA è un’associazione che si propone di promuovere lo sviluppo economico, la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio sociale, politico, economico, culturale e artistico dell’area Euro-Mediterranea e in particolare, della Regione Basilicata attraverso la programmazione e la realizzazione di iniziative ed eventi sociali, politici e culturali di vario genere.

I relatori del convegno elencati nell’ordine di intervento:

DINO NICOLIA, funzionario Commissione Europea e presidente MEDinLUCANIA

SILVIA SANTORSA, magazine writer

DAVIDE DI VITO, giornalista freelance e press officer

CHIARA VIGNA, export manager e scrittrice

CLAUDIO ELLIOTT, scrittore

VITO VERRASTRO, giornalista freelance e manager della comunicazione

GIULIO LAURENZI, illustratore e insegnante di fumetto

GIULIA MARIA BENELLI, presidente di “Il Geranio onlus” e organizzatrice di "un Prato di libri"

CLAUDIA ROCCANOVA, volontaria dell’associazione Orizzonte Autismo

ANDREA GALGANO, scrittore e poeta

Gli interventi dei relatori verranno presentati e moderati da:

ANTONIO CALIFANO, docente di Filosofia e Storia, scrittore e collaboratore con diverse riviste e siti web

CINZIA D’AGOSTINO, docente