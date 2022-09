Per la prima campanella il monito di monsignor Ligorio: «Studenti, denunciate il clientelismo»

"La Chiesa sara' dalla vostra parte ogni volta che, come disse San Giovanni Paolo II durante la sua visita in Basilicata nel 1991, rivendicherete piu' giustizia sociale, piu' solidarieta', ogni volta che denuncerete il clientelismo come metodo di governo e la raccomandazione come mezzo per trovare lavoro". Si chiude con queste parole il messaggio inviato agli studenti dall'arcivescovo di Potenza, monsignor Salvatore Ligorio, a due giorni dall'avvio dell'anno scolastico. "Il vostro vescovo - ha scritto mons. Ligorio - vuole augurarvi un buon anno scolastico. Non si tratta di una formalita' ma di un'esigenza che nasce dal cuore. Intendo comunicarvi — in nome del Vangelo - tutta la fiducia che la Chiesa nutre nei vostri confronti perche' voi rappresentate veramente la speranza di una storia nuova per questa terra impregnata di troppa rassegnazione e di scarsa fiducia in se' e negli altri, dove si scambiano spesso per volonta' di Dio situazioni che sono solo effetto di scelte degli uomini". Per mons. Ligorio, che presiede anche la Conferenza episcopale regionale, "la Basilicata sara' migliore se voi sarete migliori di noi adulti che vi abbiamo preceduti e non siamo stati capaci — ovviamente ognuno per il suo ruolo - di creare le condizioni per un futuro degno delle nuove generazioni".