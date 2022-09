"Riponiamo in voi fiducia e speranza per il futuro": il messaggio di Bardi per alunni e alunne lucane

"Cari ragazzi e care ragazze della Basilicata, in questi giorni - ha evidenziato il governatore lucano - per tutti voi il suono della campanella segnerà l'inizio di un nuovo anno scolastico. Le restrizioni imposte dalla pandemia finalmente sembrano superate. Si torna in classe in presenza, senza didattica a distanza e mascherine. L'auspicio è che voi possiate ritrovare nel percorso scolastico non solo l'impegno dell'apprendimento e dello studio ma anche le emozioni dello stare insieme, del confronto e della condivisione, pilastri fondamentali per la crescita e la formazione personale. Ragazzi e ragazze, vi invito ad investire sulla conoscenza. Il vero passaporto del successo è proprio questo. Riponiamo in voi la fiducia e la speranza per il futuro". Il "pensiero" di Bardi "va anche al personale docente e non docente che nei diversi ruoli contribuisce alla formazione dei nostri giovani. A tutti - ha concluso il presidente della Regione Basilicata - auguro un sereno e proficuo anno scolastico".