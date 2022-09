Torna Storie Parallele, il festival del cinema documentario che celebra i luoghi per combattere lo spopolamento

Salandra, piccolo comune che sorge sulle colline del materano, è descrivibile con due termini, accogliente e coraggiosa. È qui, infatti, che si tiene la quinta edizione di Storie Parallele, il festival del cinema documentario realizzato da Fargo Produzioni con il supporto del Comune di Salandra e della Regione Basilicata. Parliamo di coraggio perché concentrare in un luogo lucano poco abitato l’attenzione di artisti internazionali non può definirsi diversamente da un atto di coraggio. Storie Parallele è stato ed è frutto della giusta intuizione del suo ideatore e direttore, il regista Nicola Ragone, del co-direttore, docente e autore Carmine Cassino, del musicista e compositore Carmine Iuvone e dell’attore Giuseppe Ragone.

Il Festival ogni anno sceglie un tema guida che possa esprimere al meglio il suo punto di vista sul mondo che ci circonda, quest’anno l’intenzione di occuparsi artisticamente di qualcosa di attuale è intensa, infatti il tema è “confini”. Storie Parallele vuole raccontare una storia diversa da quella che, troppo spesso, i media restituiscono. Di fatto una linea di confine non deve necessariamente dividere nettamente due terre e due popolazioni chiudendole in una sorta di patriottismo esasperato. Per Storie Parallele la linea può essere una serie infinita di punti lungo cui incontrarsi, parlarsi e scoprirsi. Mai come in questo momento rievocare la parola pace è un atto dovuto. Inizialmente Storie Parallele è nato come una carrellata di interessanti short-doc da selezionare e restituire al pubblico durante i giorni dedicati al festival (quest’anno si svolgerà dal 9 all’11 settembre), poi qualcosa è cambiato. L’offerta si è ampliata includendo arti visive, narrazione transmediale, musica e teatro.

Dieci gli short-doc in gara che saranno proiettati: 40 cavalli di Luca Ciriello (10’), Italy; Sbagliando s'inventa di Alice Sagrati (11’), Italy; Il premio di Giuseppe Brigante (5’), Italy; Angel di Alfredo Chiarappa (9’), Italy; Beeing alive di Vincenzo Notaro (20’), Italy; The end of originality di Laura Zayan (10’), Denmark; A true story of friendship and values di Gianluca Facchini (16’), Nepal; Aqueducts di Álvaro Martins Sainz (8’), France; Exodus di Oliver Stiller (20’), Mexico e Pagirnis di Anastasija Pirozenko (20’), Netherlands. Novità importante di questa edizione sarà la presenza della giuria popolare, composta da un variegato pubblico di appassionati spettatori che, con affinato spirito critico, voteranno gli short-doc in gara parallelamente alla giuria ufficiale, presieduta dal regista e autore Valerio Vestoso. Il riconoscimento assegnato dalla giuria popolare si aggiungerà ai tre premi preesistenti: Miglior Short doc, Migliore Fotografia e Miglior Montaggio. Molto attese anche le proiezioni extra dei documentari Futura con la regia di Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher e Bosnia Express regia di Massimo D'Orzi. Il festival si concluderà l'11 settembre con la proiezione del film documentario Ennio di Giuseppe Tornatore novità assoluta e vincitore di numerosi premi tra cui tre David di Donatello e un Nastro d'Argento, dedicato alla leggendaria figura del Maestro Ennio Morricone.

Il programma di Storie Parallele quest’anno è davvero ampio e include una serie di iniziative già testate in precedenza (Il Cammino dei calanchi e lo Sleep Concert) e di enorme successo e altre tutte da scoprire (Eden).

Il Cammino dei calanchi è un percorso lento arricchito da performance teatrali verso i promontori di argilla appena fuori dal centro abitato; lo Sleep Concert è un concerto notturno nei calanchi, che in questa edizione ospiterà l'esibizione della cantautrice Emma Nolde, finalista al premio Tenco nella sezione opera prima con l'album Toccaterra.

Tuttavia, in occasione del quinto anno di attività, la direzione artistica e tutto il team hanno lavorato alla realizzazione di un nuovo evento extra: Eden, un videomapping, una rivisitazione in chiave contemporanea dell'Adamo Caduto, la tragedia sacra scritta da Serafino della Salandra nel 1647, da cui John Milton avrebbe tratto ispirazione per la stesura del suo capolavoro Paradise Lost, tradotta attraverso un linguaggio in grado di creare effetti di grande impatto visivo. Per gli amanti dei dibattiti, riconfermati gli incontri che nelle edizioni precedenti hanno destato l'attenzione di pubblico e addetti ai lavori come Luoghi paralleli narrazione sui Balcani, il talk Le aree interne a cura di Luigi Vitelli (project manager e autore) e il Meeting tra le realtà culturali del sud Italia, uno spazio per dare voce alle partnership consolidate e presentare le nuove collaborazioni avviate con: Mac Fest (Cava de' Tirreni), Post Disaster (Taranto) e Roma Glocal Brightness e la partnership internazionale con Nation Station (Beirut).

Tanti ospiti in programma per questa edizione, per citarne alcuni: Rocco Papaleo (regista e attore), Carlo De Ruggieri (attore), Annarita Colucci (attrice), Josafat Vagni (attore), Angela Curri (attrice), Fabio Pappacena (attore), Francesco Chimenti (musicista), la danzatrice turca Paola Sayeste Aygul Saribas, la regista lituana Anastasija Pirozenko e i già citati Massimo D'Orzi e Emma Nolde.

Per confermare il grande impegno nei confronti dei luoghi e del territorio, Storie Parallele ha deciso di applicare formalmente una politica green, basata sui criteri adottati dalla Guida Festival Green promossa dall’Afic e dal Disciplinare per una produzione cinematografica sostenibile. Storie Parallele è un festival volutamente destagionalizzato con l'ambizioso obiettivo di combattere lo spopolamento e l'isolamento delle aree interne, per tornare a vivere il paese lontano dalle ferie di agosto, quando la routine lavorativa si ristabilisce. È attivo durante tutto l'anno e promotore di incontri, spettacoli, laboratori con gli abitanti e le associazioni locali, workshop, tra cui vale la pena citare la residenza artistica Connecting Village sulla valorizzazione del territorio (luglio 2022) e la Summer School – Scuola di sviluppo e stampa in pellicola (luglio 2022).

D’altronde non si deve dimenticare la connessione che Storie Parallele ha con il territorio in cui è nato e cresciuto. Un Festival che avrebbe potuto gettare il primo seme su un terreno più fertile ma che ha preferito un terreno desolato ed è quando le cose germogliano da zero che assumono un valore più ampio: Storie Parallele è esempio di come ogni luogo può divenire il contenitore di qualcosa di culturalmente rilevante e come i territori meno noti siano scrigno di tesori che sfuggono ad una prima occhiata, un festival che insegna ad esercitare lo sguardo.

Di seguito il programma completo del Festival.

9 settembre

Ore 19.00, piazza San Rocco, apertura del festival con il banditore Giuseppe Pandolfi. Presentazione della mostra fotografica Il mio sud di Teresa Lardino.

Ore 19.30, piazza Marconi, Sala Grande, Il cinema è una bella canzone. Rocco Papaleo dal teatro canzone al cinema d’autore.

Ore 20.00, piazza Marconi, Sala Grande, Luoghi paralleli: i Balcani. Panino con narrazione a cura di Carmine Cassino.

Ore 20.30, piazza Marconi, Sala Grande, proiezione blocco n.1, short doc in concorso.

Ore 23.00, piazza San Rocco, Eden, videomapping a cura di Alessandra Uricchio. Rivisitazione dell’Adamo Caduto, tragedia sacra di Serafino della Salandra. Con disegni e animazioni di Alessandra Solimene, testo di Giovanni Soldi, voce di Giuseppe Ragone, musica di Carmine Iuvone e regia di Nicola Ragone.

10 settembre

Ore 17.00, largo Manzoni, Sala Piccola, Sud cultural network. Tavola rotonda tra festival e realtà culturali del Sud Italia.

Ore 18.00, piazza Marconi, Sala Grande, proiezione blocco n.2, short doc in concorso.

Ore 19.15, piazza Marconi, Sala Grande, proiezione del documentario Futura, regia di Pietro Marcello, Alice Rohrwacher e Francesco Munzi.

Ore 22.30, arena dei Calanchi, Mal’ombre - Sleep concert. Sonorizzazione a cura di Carmine Iuvone e Francesco Chimenti, testi Claudia Giannini, immagini di Nicola Ragone e Pasquale de Felice.

Ore 23.30, arena dei Calanchi, Emma Nolde in concerto.

11 settembre

Ore 09.00, piazza San Rocco, colazione sociale.

Ore 10.00, Cammino dei Calanchi con i monologhi di Rocco Papaleo, Annarita Colucci, Carlo De Ruggieri, Fabio Pappacena e Giuseppe Ragone tratti da Sud – Senza una direzione. Testi di Simone Corbisiero, Giuseppe Ragone e Nicola Ragone.

Ore 18.00, largo Manzoni, Sala Piccola, Riabitare l’Italia: la dialettica tra città e paesi. Talk a cura di Luigi Vitelli.

Ore 19.00, piazza Marconi, Sala Grande, proiezione del documentario Bosnia Express di Massimo D’Orzi. Talk con l’autore.

Ore 20.30, piazza Marconi, Sala Grande, presentazione del libro Pop corn e patatine di Giuseppe Marco Albano e Renato Scatà.

Ore 21.00, piazza Marconi, Sala Grande, premiazione.

Ore 21.30, piazza Marconi, Sala Grande, proiezione di Ennio (2021), documentario di Giuseppe Tornatore su Ennio Morricone.

Ore 24.00, Clavin pub. Festa di chiusura.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/storieparallele.filmfestival, https://www.instagram.com/storieparallele.filmfestival/, https://www.festivalstorieparallele.it/.