A volte ritornano: l'ex generale in pensione del Partito regione Filippo Bubbico all'apertura della campagna elettorale del Pd a Matera

«Partecipazione, piazza e comunità». La pagina social del Pd di Basilicata così ieri pubblicizzava l'incontro in piazza a Matera con Antonio De Caro. E con qualche volto noto. Il candidato Vito De Filippo si è fatto fotografare insieme all'ex governatore Filippo Bubbico, ormai generale in pensione del vecchio Partito regione. Bubbico deve essere stato attratto dalla presenza del surrogato napoletano Vincenzo Amendola, sottosegretario agli Affari europei e candidato capolista in Basilicata del Partito democratico alla Camera.