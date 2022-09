Ecco i parlamentari che hanno votato no al Green pass: molti sono in corsa per le prossime elezioni

È passato circa un anno, quando il 15 settembre del 2021, il Senato ha approvato definitivamente con la fiducia al governo Draghi, dopo aver impedito la discussione sugli emendamenti, il decreto n. 105 sul Green pass, varato dal Consiglio dei Ministri il 23 luglio, già licenziato dalla Camera pochi giorni prima, ovvero, il 9 settembre. Il decreto prorogava fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e determinava l’accesso con Qr code ai ristoranti al chiuso, ai bar da seduti, agli spettacoli, alle competizioni sportive, ai musei e mostre, piscine e palestre, sagre e fiere, convegni e congressi, ai centri termali e culturali, ai parchi gioco tematici. Il decreto legge, da convertire in fretta e furia, è stato quello che ha esteso l'obbligo del green pass sul posto di lavoro. Green pass che non ha creato luoghi sicuri e non ha mitigato la diffusione del virus. A Palazzo Madama aveva ricevuto il via libera proprio dopo che il governo aveva posto la questione di fiducia, facendo decadere tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi. È successo lo stesso il 18 novembre alla Camera, con il voto alla fiducia che è arrivato con 453 sì e 42 no. Poi, in tarda serata, si è proceduto alla votazione del testo senza alcuna modifica: il risultato fu di 300 voti favorevoli e 33 contrari

Chi ha votato contro l'obbligo del green pass? Non certo la Lega del camaleontico Matteo Salvini che poi ha provato a salire sul carro dell'alleggerimento delle misure restrittive. Eccezione per il deputato del Carroccio Claudio Borghi che fin dal primo istante ha manifestato numerose perplessità sulla carta verde, sulla modalità di utilizzo, sulla ricaduta economica e sociale di una misura restrittiva che ha definito a più riprese "uno strumento che ha lasciato odio, ferite profonde e rabbia tra chi si è visto negare diritti"

Molte assenze (per tutti i Gruppi parlamentari) ma nessuna astensione (salvo due casi)

SENATO

1 Abate Rosa Silvana (ex M5S poi Misto)

2 Angrisani Luisa (ex M5S LAlternativaCE)

3 Balboni Alberto (FdI)

4 Calandrini Nicola (FdI)

5 Ciampolillo Alfonso (ex M5S poi Misto)

6 Ciriani Luca (FdI)

7 Corrado Margherita (ex M5S poi LAlternativaCE)

8 Crucioli Mattia (ex M5S poi LAlternativaCE)

9 De Bartoli Andrea (FdI)

10 De Bonis Saverio (ex M5S ora Forza Italia)

11 De Carlo Luca (FdI)

12 Dessí Emanuele (ex M5S poi Misto)

13 Di Micco Fabio (ex M5S poi Misto)

14 Drago Tiziana Carmela (ex M5S ora FdI)

15 Fazzolari Giovanbattista (FdI)

16 Santanché Daniela (FdI)

17 Granato Bianca Laura (ex M5S LAlternativaCE)

18 La Mura Virginia (ex M5S poi Misto)

19 La Pietro Patrizio (FdI)

29 Lannutti Elio (ex M5S)

21 Maffoni Giampietro (FdI)

22 Malan Lucio (ex Forza Italia ora FdI)

23 Martelli Carlo (ex M5S poi Misto)

24 Moronese Wilma (ex M5S poi Misto)

25 Nugnes Paola (ex M5S ora Sinistra Italiana)

26 Ortis Fabrizio (ex M5S poi Misto)

27 Paragone Gianluigi (ex M5S ora fondatore di Italexit)

28 Rauti Isabella (FdI)

29 Ruspandini Massimo (FdI)

30 Totaro Achille (FdI)

31 Urso Adolfo (FdI)

32 Zaffini Francesco (FdI)

Si sono astenuti Barbara Lezzi e Nicola Morra, entrambi ex M5S



CAMERA DEI DEPUTATI

1 Albano Lucia (FdI)

2 Benedetti Silvia (Misto ex M5S)

3 Borghi Claudio (Lega)

4 Bucalo Carmela (FdI)

5 Cabras Pino (Alternativa)

6 Caiata Salvatore (FdI)

7 Caretta Maria Cristina (FdI)

8 Corda Emanuela (Alternativa)

9 Costanzo Jessica (Alternativa)

10 Deidda Salvatore (FdI)

11 De Martini Guido (Lega)

12 Forciniti Francesco (Alternativa)

13 Frassinetti Paola (FdI)

14 Galantino Davide (FdI)

15 Gemmato Marcello (FdI)

16 Giannone Veronica (Forza Italia, ex M5S)

17 Giuliodori Paolo (Alternativa)

18 Maniero Alvise (Alternativa)

19 Mantovani Lucrezia (FdI)

20 Maschio Ciro (FdI)

21 Montaruli Augusta (FdI)

22 Osnato Marco (FdI)

23 Prisco Emanuele (FdI)

24 Raduzzi Raphael (Alternativa)

25 Romaniello Cristian (Misto ex M5S)

26 Russo Giovanni (FdI ex M5S)

27 Silvestri Rachele (FdI ex M5S)

28 Sodano Michele (Misto ex M5S)

29 Trancassini Paolo (FdI)

30 Trano Raffaele (Alternativa)

31 Vallascas Andrea (Alternativa)

32 Varchi Carolina (FdI)

33 Vinci Gianluca (FdI ex Lega)