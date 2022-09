Modrone (Sel): «Le comunità energetiche determinanti per il futuro»

POTENZA – I rincari del gas e dell’elettricità stanno mettendo in ginocchio sia le famiglie che le imprese e il Governo nazionale pare voglia intervenire con un nuovo decreto per scongiurare l’ulteriore fiammata dei prezzi.

In Basilicata la recente approvazione della legge regionale n.°28 (Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio lucano), firmata dal presidente della Giunta Regionale Vito Bardi il 23 agosto scorso e pubblicata sul Bur speciale n. 45/2022, determinerà dal 1° ottobre per 110 mila famiglie lucane uno sconto del 50% sulla bolletta del gas naturale escludendo le spese di trasporto, gli oneri di sistema e gli utenti “business”.

Della questione energia e per conoscere anche le scelte future della SEL (Società Energetica Lucana) abbiamo parlato con l’Amministratore Unico di SEL Luigi Modrone.

“La molecola gas gratis ai lucani è un fatto straordinario soprattutto in questa fase storica. La Società Energetica Lucana (SEL) si occuperà anche della metanizzazione – afferma l’amministratore unico Modrone - e partirà un bando tra pochi giorni unitamente all’assessorato regionale all’Ambiente per la metanizzazione sia nelle contrade che nei Comuni lucani sprovvisti dalla rete del metano. Mentre per chi non è raggiunto dalla rete del metano ci sarà un altro bando per il fotovoltaico”.

Sulle Comunità Energetiche Modrone ha evidenziato l’importanza strategica e sociale di questo strumento.

”Le Comunità energetiche rappresentano un qualcosa di straordinario con una rilevanza sociale enorme ed il primo prototipo di Comunità energetica nascerà a Calvello poi Potenza ed in altri Comuni. Insieme alla Fondazione IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale ndr) dell’Anci -prosegue Modrone - abbiamo inviato le lettere d’invito a tutti i 131 Comuni della Basilicata e molti hanno già risposto. Mettere insieme cittadini, strutture pubbliche, piccoli e medie imprese per scambiare l’energia pulita e rinnovabile rappresenta qualcosa di straordinario. Le risorse sia regionali che comunitarie ci sono e siamo entusiasti di lavorare sinergicamente con tutti i Comuni sulle Comunità Energetiche e creare così l’efficientamento energetico e duraturo nel tempo”. Ha concluso l’amministratore unico di SEL.