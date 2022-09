Elezioni: «De Filippo, non è un derby con Pittella»

"Una volta c'era il voto disgiunto, oggi anche quello indiretto: si puo' votare la Meloni direttamente o si possono votare quelle forze politiche che non sono capaci di sfidarla e di batterla. Questo e' il voto indiretto che comunque va alla Meloni". E' stata questa la risposta di Vito De Filippo, capolista dem al Senato per il proporzionale, a una domanda sul dualismo con Marcello Pittella, anch'egli ex governatore, passato dal Pd al Terzo Polo, con cui e' candidato per la stessa quota. De Filippo e' stato presidente della Regione Basilicata dal 2005 al 2013, Pittella dal 2013 al 2018. "Non scendo in campo in questo derby - ha aggiunto De Filippo a margine della presentazione dei candidati democratici nel pomeriggio a Potenza - sono concentrato solo sulle enormi differenze che ci sono tra noi e il centrodestra e con queste mi devo confrontare. Tutto il resto provoca solo confusione nel dibattito politico sulla Basilicata, ma lo sopporteremo con amicizia e con un sentimento di affetto per la lunga conoscenza". Il candidato sostenuto dai dem per l'uninominale alla Camera e' Francesco Pietrantuono, per il Senato Ignazio Petrone. Per il proporzionale alla Camera, capolista e' Enzo Amendola, con Beatrice Difesca e Rocco Pergola. Mentre al Senato con De Filippo e' candidata al secondo posto Maria Teresa Prestera.