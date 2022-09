Il Pandemista e la paura della sconfitta: «In questa fase dobbiamo spiegare qual è la posta in gioco, far capire il rischio dietro alla vittoria della destra»

"In questa fase dobbiamo spiegare qual e' la posta in gioco, far capire il rischio dietro alla vittoria della destra, alzare le bandiere, fare una grande campagna popolare. Bisogna andare dovunque e parlare con tutti, chi ha i nostri valori non puo' aver paura di nessuno, solo cosi' possiamo costruire un'alternativa per vincere la sfida e governare il Paese". Cosi' il ministro della Salute Roberto Speranza, in occasione di un incontro tra Pd e Articolo 1, a Firenze. Speranza ha evidenziato che "la destra prende i voti delle persone che non si sentono abbastanza protette".