Potenza in festa: dal 4 all'11 settembre sport e musica per Santa Cecilia

Torna come ogni anno da oltre trent’anni, la Festa di Santa Cecilia: musica e sport a Potenza.

"Vorremmo davvero che questo tempo - affermano i parroci don Rocco Colucci e don Gerardo Cerbasi – negli spazi che ci consente di abitare e nelle relazioni che, in alcuni casi ristabilisce e in altri rinvigorisce, diventi specchio di incontro, amicizia, solidarietà, inclusione.”

La festa si aprirà domenica 4 settembre. Dopo la celebrazione eucaristica delle ore 19:00, sul sagrato della Parrocchia S. Cecilia, la comunità ricorderà la figura di don Pinuccio Lattuchella attraverso delle testimonianze da parte di chi lo ha conosciuto e ci ha collaborato. A seguire, alle ore 20:00 la serata proseguirà con il concerto Gioco di Melodie, che vede protagonisti il soprano Marialucia Nolè, la pianista Roberta Giannini e la violinista Rosalba Potenza.

Lunedì 5 settembre la festa si sposta in modo inedito in Piazza della Costituzione Italiana, dove alle 18:30 sarà presentato il progetto Sport di tutti i quartieri. Interverranno Matteo Trombetta, segretario generale Sport e Salute Basilicata, Giuseppe Scelsi, responsabile del progetto, Michele Sensini, responsabile del Punto Luce di Save the children. A seguire avrà luogo l’esibizione di danza sportiva a cura di Emozione Danza.

Nella stessa giornata avranno inizio anche i tornei sportivi che proseguiranno fino al giorno 11 settembre.

Sempre Piazza della Costituzione Italiana sarà lo scenario che accoglierà gli eventi di martedì 6 settembre. La prima parte del pomeriggio sarà dedicata soprattutto ai bambini che potranno divertirsi con i giochi gonfiabili installati per l’occasione fin dalle 17:30.

Alle 19:30 toccherà invece ai ragazzi del centro estivo della Parrocchia di Santa Cecilia rappresenteranno il musical Venti di pace, adattato e attualizzato alla situazione contemporanea che stiamo attraversando. Dopo la rappresentazione sarà possibile degustare deliziose pietanze grazie all’impegno del Gruppo Famiglie della Parrocchia.

Mercoledì 7 settembre alle 18:30, in Piazza della Costituzione Italiana, il Potenza Calcio scende in piazza per raccontare il sogno “Il progetto Potenza”. Alle 20:00 seguirà un big match di calcio balilla umano e football darts in cui a sfidarsi saranno il Potenza Calcio e i tifosi.

A chiudere la serata, alle ore 21:00, ci penseranno le note del sassofono di David Sax.

Giovedì 8 settembre la festa si sposta in Piazza don Pinuccio Lattuchella, dove alle 18:30 avrà luogo una dimostrazione a cura dell’accademia di Arti Marziali. La serata prosegue allietata dalla musica di Agostino Gerardi, il re del folk lucano, di Fiorella (cover di Maria Nazionale) e di Enza Ganà (cover di Raffaella Carrà).

Venerdì 9 settembre, in Piazza don Pinuccio Lattuchella, doppio appuntamento a cura dell’Azione Cattolica parrocchiale. Alle 17:00 gli educatori dell’Acr proporranno ai ragazzi tra i 6 e i 14 anni dei laboratori dal titolo Creato per te, attraverso cui affronteranno il tema della cura per il creato. Tema che sarà ripreso alle 19:30 con la presentazione del libro Laudato si’, sport! di Daniele Pasquini, Dirigente del Centro Sportivo Italiano e presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport. Il testo è particolarmente interessante perchè cerca di coniugare il tema dello sport con la questione dell’ecologia integrale in una visione tutta nuova.

Alle 21:30 avrà luogo il Santa Cecilia Music Contest in cui si esibiranno giovani talenti del territorio.

Sabato 10 settembre, sempre in piazza don Pinuccio Lattuchella alle 17:00 torna l’appuntamento a cura degli educatori Acr. I bambini e i ragazzi, attraverso una caccia al tesoro intitolata Un tesoro ad Assisi conosceranno più da vicino la figura di san Francesco d’Assisi.

Alle 21:30 la serata prosegue con la musica Rhythm and Blues della Place Orkestra

Domenica 11 settembre sarà dedicata ai festeggiamenti religiosi in onore di Santa Cecilia. Alle ore 17:30 avrà luogo la processione che si snoderà tra le vie del quartiere Poggio Tre Galli e a seguire alle 19:00 la solenne celebrazione eucaristica.

La domenica successiva, 18 settembre, alle 11:30 sarà celebrata una santa messa di ringraziamento e subito dopo seguirà la premiazione dei tornei sportivi.