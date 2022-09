Gianni Rosa bastona il 'napoletano' Speranza: «Per avere più chance di elezione si è fatto paracadutare in Campania»

«L’ossessione per Giorgia Meloni Premier tira fuori il peggio della politica di sinistra, non ultimo l’ex Ministro della Salute Speranza, paracadutato in Campania, che ‘si sveglia’ tutto ad un tratto e si accorge di essere in campagna elettorale. La sveglia è l’annuncio di una commissione d’inchiesta sulla “disastrosa gestione della pandemia” lanciato da Giorgia Meloni», lo afferma l'esponente di FdI, candidato per il Senato nel collegio plurinominale della Basilicata, Gianni Rosa. «La paura - prosegue Rosa - che un organismo autonomo indaghi sulla gestione dell’emergenza riesce a scuotere anche Speranza ed è quanto dire, visto che non l’abbiamo ancora sentito esprimere un’idea o un concetto programmatico. Speranza chiede un faccia a faccia con Giorgia Meloni consapevole che verrebbe bloccato dall’AGCOM come è stato bloccato quello tra la leader di Fratelli d’Italia e Letta del Pd. Insomma, Roberto Speranza, lancia una sfida che sa non potrà avere luogo. Comodo, molto comodo. Anche perché sa che la richiesta della Meloni di una commissione d’inchiesta è più che legittima. Come sa di non poter contrastare le argomentazioni di Giorgia sulla gestione pandemica che si fondano su dati reali e non su posizioni acritiche. Non è forse vero che con sistemi di ventilazione meccanica, nella Regione Marche, guidata da un esponente di FdI, il contagio è stato abbattuto dell’82,5%? Non è forse vero che molti medici, durante la pandemia, hanno chiesto di rivedere i protocolli? Persino Crisanti, oggi candidato del Pd, sfidò le direttive dell’OMS chiedendo di fare più test Covid possibili? Speranza - sostiene l'ex assessore regionale Rosa - non fa proposte alternative ma taccia la Meloni di essere no-vax. In puro stile stalinista, cui il Pd in declino ci sta abituando, pensa di seminare terrore: la Meloni è no-vax e non può fare il Premier. In questo modo, denigrando una parte di Italiani che la pensano in modo diverso. Meno male che sono ‘democratici’. Questo terrorismo psicologico non funziona più. Ha stancato gli Italiani che meritano una guida propositiva come quella di Giorgia Meloni, una leader coerente e coraggiosa, che è dalla parte degli Italiani. Certo, Speranza non può dare lezioni di coraggio visto che - conclude - per avere più chance di elezione, si è fatto paracadutare in Campania».