Speranza si improvvisa spadaccino e sfida Meloni: "Facciamo un confronto sulla sanità"

“Cara Giorgia, vedo che le tue invettive somigliano sempre più a quelle dei no vax. Perché non facciamo un bel confronto sulla sanità io e te dove e come vuoi?”. E’ la ‘sfida’ lanciata via Twitter dal ministro della Salute, Roberto Speranza. “Ti candidi a governare l’Italia. È giusto che tutti sappiano cosa pensi davvero della campagna di vaccinazione”, argomenta il ministro replicando a sua volta a un tweet in cui la leader di Fratelli d’Italia lo accusa di aver “completamente fallito sul piano sanitario” . Da settimane Meloni propone - tra le prime cose da fare - quella di istituire una commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia, puntualizzando che con Fdi e centrodestra non ci sarà più green pass.