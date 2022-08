Dalle Tombe al 'Guanciale o pancetta?' Comunicazione Dem tra il macabro e il meme

Ieri il sottosegretario Amendola, in visita a Potenza, ha - come scritto su Facebook - "portato un saluto alla tomba" del compianto Antonio Luongo, nome storico della sinistra lucana, parlamentare per quattro legislature e segretario regionale del Partito Democratico fino alla sua improvvisa morte a seguito di un malore in auto a Potenza. Nulla di strano ma un momento che dovrebbe essere intimo è stato rilanciato a mezzo social (sia sulla pagina Facebook ufficiale di Amendola sia su quella Partito Democratico Basilicata) con una foto che ha creato non poco imbarazzo. Un post definito dai più "macabro" perché arricchito da una fotografia scattata all'interno della cappella funeraria e che ha urtato la sensibilità di una donna che, come puntualizzato con un commento a margine del post della pagina del Pd lucano, ha visto "sparata" sui social la tomba dei nonni paterni. L'esortazione: oscurare quelle che non sono del "compianto segretario regionale". Uno scivolone al quale prontamente è stato posto rimedio.

Sempre sulla comunicazione è di oggi invece la scelta di Enrico Letta: lui è per il guanciale. Già: guanciale o pancetta? In tempi normali sarebbe una sfida gastronomica ma il segretario del Partito Democratico ha fatto ironia sulla sua campagna elettorale, tutta giocata sull'alternativa fra Pd e destra. Colpa di un modello grafico basato su card bicolori degne di un programma televisivo o di un blog di cucina che fin dal primo momento non hanno raccolto grande entusiasmo e impatto visivo. Nel nero le proposte della destra. Nel rosso, dove compare anche il volto del segretario, le proposte di Pd ed alleati. Il tutto accompagnato da un hashtag: Scegli. L'alternativa, così, diventa di volta in volta fra discriminazioni e diritti, fra Putin ed Europa, tra condoni ed evasori e meno tasse per chi lavora e così via. Fino ad arrivare al bivio odierno: da una parte la pancetta, dall'altra il guanciale accanto alla foto di Letta stesso. Operazione simpatia che si è prestata a mille meme anche in salsa lucana.