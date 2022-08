Criticità del carcere di Melfi ancora non risolte: riparte la trattativa sollecitata dall'Osservatorio carceri della Camera penale

“l’Osservatorio Carcere riprende il dialogo costruttivo con l’ASP di Potenza. Questa volta sul tavolo delle trattative ancora le criticità della C.C. di Melfi, non risolte, ma anche la prospettiva di complessità per la riapertura del nuovo reparto e di quello femminile della C.C. di Potenza.

All’indomani della visita di ferragosto disposta ogni anno dall’Unione delle Camere Penali Italiane Osservatorio Carcere, l’Avvocato Francesca Sassano, Vice Presidente camera penale distrettuale di Basilicata e Responsabile Osservatorio Carcere, ha ripreso il dialogo con le istituzioni, in particolare sul tema sanità che le sta particolarmente a cuore e quanto mai attuale, non solo in periodo ancora pandemico ma soprattutto per la emergenza suicidaria.

A Melfi, lamenta l’Avv. Francesca Sassano, le criticità permangono in relazione al mancato ripristino del presidio medico sanitario H24, alla riduzione di numero e di orario delle unità mediche e alla scadenza dei contratti annuali e di pensionamento, ugualmente si sono acuite le criticità relative all’insufficienza del personale infermieristico e ad esse – dichiara l’Avv. Francesca Sassano – nel corso dell’anno si aggiungeranno le complessità derivanti dall’aumento della popolazione carceraria della C.C. di Potenza.

In particolare, quando essa diventerà ricettiva per la utenza femminile e quando il nuovo reparto, già ultimato, potrà essere aperto, sarà quanto mai urgente garantire, non solo sulla carta il funzionamento del gabinetto odontoiatrico e di quello ginecologico, dovendosi registrare per il secondo positivamente la nomina del personale sanitario e la presenza già di un minimo di strumentazione necessaria.

L’Osservatorio Carcere per questo non abbasserà la guardia e solleciterà, come già fatto, le istituzioni per incontri non solo interlocutori ma solutori.