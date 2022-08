Storie, natura e cinema a Monticchio Bagni con il Cineclub di Rionero

Anche questa estate ritorna una eccellente esperienza culturale che valorizza Monticchio, l'area lacustre e il territorio.

MonticchioCineLaghi nei prossimi 27 e 28 agosto con cinema d'autore,biosfera,musica e letteratura.

Il programma prevede un epilogo sabato 1ottobre 2022 con il convegno "La microclimatologia del Lago Grande d iMonticchio" a cura del Prof. Giovanni Zanchetta dell'Università di Pisa.

Inserito nella XXVIII Mostra CinEtica motivata su STORIE E NATURA.

L’'iniziativa è promossa dal CineClub "Vittorio De Sica" – Cinit, diretto da Armando Lostaglio e la ProLoco Monticchio, presieduta da Anna Innocenti con il Patrocinio del Parco Naturale del Vulture, Regione Basilicata e i Comuni di Atella, Melfi e Rionero in Vulture, di cui Monticchio è parte integrante.

Luogo elettivo della manifestazione è l'Abbazia di San Michele Arcangelo, storico monumento di fede che si specchia nelle acque del Lago Piccolo.

MONTICCHIOCINELAGHI rimane un appuntamento estivo fra le importanti iniziative annuali svolte dal CineClub Vittorio De Sica -Cinit da oltre 28 anni in Basilicata e non soltanto, unitamente alla ProLoco Monticchio, perseverando in uno spirito di servizio volto alla crescita progressiva del territorio.

Si inizia sabato 27 agosto 2022 ore 19:30 con i saluti dei sindaci dei Comuni di Atella, Gerardo Petruzzelli, di Rionero in Vulture, Mario DiNitto e di Melfi, Giuseppe Maglione oltre al Presidente Parco del Vulture, Donato Sperduto.

L'attesa proiezione, in anteprima regionale del cortometraggio, IL TESORO DI MONTICCHIO, diretto da Giuseppe Varlotta, con la partecipazione del regista e dei giovanissimi protagonisti Niccolò Amos Varlotta e Chiara Di Lucchio, è stato sostenuto dal Parco Regionale Naturale del Vulture.

Dopo l'anteprima nazionale, lo scorso anno, durante la 78^ Mostra del Cinema dI Venezia, su iniziativa del CineClub De Sica-Cinit, Nicolo Amos Varlotta, con IL TESORO DI MONTICCHIO si è aggiudicato il premio miglior attore emergente nella XXV edizione del terra di Siena festival.

Ha ricevuto riconoscimenti, anche,al festival di Montecatini, di Asti e alla Accademia Internazionale Medicea di Firenze.

Il giovane protagonista, ha ispirato la storia raccontata, nella venuta nel Vulture, in occasione del MonticchioCineLaghi. .



Il sindaco di Barile, Antonio Murano, consegnerà , al giovane Nicolò Amos, figlio del regista Varlotta, una targa ricordo per le sue origini “ARBRESHE”.

A seguire sarà proiettato un altro gioiello che mette in risalto le bellezze naturali della Basilicata in una brevissima struggente storia di appena 4 minuti e mezzo: “STRONGER” diretto dal regista pugliese Antonio Petruccelli.

Spazio, anche, per un omaggio a Dante a cura dell'attore-regista Dino Becagli e a Pier Paolo Pasolini nella interpretazione di Chiara Lostaglio.

Versi accompagnati dalla giovane pianista Manuela Petito, che suonerà anche brani da film.

Domenica 28 agosto ore 19:00, a Monticchio Laghi, Borgo Villa Maria, verrà presentato il libro di Patrizia Bianco RADICILUCANE, discuterà con l'autrice il regista Giuseppe Varlotta con brani letti da Chiara Lostaglio.