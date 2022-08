Facciamo chiarezza: cosa vuol dire "gas gratis a tutti i lucani"?

Quanto risparmierò in bolletta?

La voce (A), “Spesa per il gas naturale”, di solito vale almeno il 50% del totale della bolletta

Mi continuerà ad arrivare la bolletta?

Sì, perchè si dovranno pagare le altri voci della bolletta Spesa trasporto e

gestione contatore + Spesa oneri di sistema + Totale imposte e IVA, che non dipendono dalla Regione

Potrò consumare tutto il gas che voglio?

No, perché si farà riferimento ai consumi precedenti del PDR. Tutto il consumo in più sarà a carico dell’utente e poi ogni anno si dovrà consumare il 10% in meno, in ossequio al principio del risparmio energetico

Quando partirà questo beneficio?

Da nuovo anno termico, che parte il 1° Ottobre, quindi dalla prima fatturazione successiva a tale data

E le altre voci in bolletta?

Quelle vanno pagate, perché non sono nella disponibilità della Regione, dipendendo dallo Stato centrale

Quanto dura questo beneficio?

La misura è finanziata per i prossimi tre anni, ma potrà essere estesa per tutta la validità dell’accordo compensazioni con Eni e Shell, cioè 10 anni

Serve l'ISEE?

No, il beneficio è per tutti i residenti in Basilicata

Se sono raggiunto dalla metanizzazione ma ho deciso di non allacciarmi al metano, ho diritto al beneficio?

No, ma è possibile allacciarsi alla metanizzazione e accedere al beneficio.

Se non sono raggiunto dalla metanizzazione, ho diritto a un altro beneficio?

Sì, sono previsti benefici per l’installazione di pannelli fotovoltaici, solare termico e accumulatori, con apposito bando che uscirà nelle prossime settimane

Non voglio partecipare alla transizione energetica. Ho diritto al beneficio?

No, perché la norma approvata dal Consiglio regionale è finalizzata alla transizione energetica