Meeting Comunione e Liberazione di Rimini, Latronico fiducioso: "Il lavoro al Sud si può creare"

“La ricerca portata avanti da Randstad Italia e dalla Fondazione per la Sussidiarietà conferma che occorre invertire la tendenza dei mercati che attraggono risorse umane del Sud al Nord con differenze salariali tra le medesime aree. Il lavoro agile può diventare uno strumento per contrastare lo spopolamento, può davvero essere una misura efficace”. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, intervenendo alla presentazione della ricerca condotta da Randstad Italia e dalla Fondazione per la Sussidiarietà presentata al Meeting di “Comunione e Liberazione” di Rimini. “Finora le persone sono andate dalle imprese ora può accadere il contrario, con un mercato del lavoro capace di valorizzare i territori”. Per Latronico “il lavoro al Sud si può creare se si determinano le condizioni di accoglienza di iniziative imprenditoriali , ci sono esempi che confermano che tale modalità funzionano. Vi sono alcune sperimentazioni, come nel caso di Aliano ,che dimostrano che si può riuscire a trasferire non i lavoratori, ma il lavoro. Randstad Italia ha aperto un ufficio proprio ad Aliano che svolge delle attività per imprese che si trovano in tutto il Paese. Un’esperienza che si potrebbe replicare in tanti piccoli e medi centri della regione attrezzando reti e logistiche adeguate. La Regione Basilicata è interessata a sperimentare misure ed azioni per la rivitalizzazione dei suoi borghi ed il lavoro è una leva determinante per avere una prospettiva di rilancio di quei luoghi” ha concluso Latronico.