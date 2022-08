Elezioni, Cillis prova la riconferma con Impegno Civico: "Giovani al centro delle nostre proposte"

“Domenica 25 settembre, i cittadini lucani saranno chiamati a votare in una tornata elettorale anticipata per colpa di alcuni partiti che hanno preferito interrompere il lavoro del Governo Draghi pur di inseguire le sirene dei sondaggi, per puro tornaconto personale. ‘Impegno Civico’ si propone come forza moderata e liberale che vuole mettere un freno ai costi energetici con un tetto europeo al prezzo del gas, vuole ridurre il cuneo fiscale per aiutare le imprese ad essere più competitive e aumentare al contempo i salari, vuole aumentare la sicurezza alimentare del Paese introducendo innovazione e rafforzando le filiere agricole”. Lo dichiara il deputato Luciano Cillis, componente della commissione Agricoltura di Montecitorio e capolista in Basilicata per il listino proporzionale di ‘Impegno Civico con Di Maio’ al Senato. “Al centro delle nostre proposte politiche – aggiunge – ci saranno i giovani. Dobbiamo fortemente contrastare l’inverno demografico che mette in pericolo il futuro dell’Italia e della Basilicata in particolare, permettendo alle nuove generazioni di comprare casa in maniera più agevole e garantendo quei servizi di welfare che riescano finalmente ai giovani di coronare il sogno di metter su famiglia”.

“In queste settimane che ci porteranno al voto di domenica 25 settembre – prosegue Cillis (IC) – illustrerò il nostro programma elettorale e ricorderò quello che ho già realizzato concretamente in questi anni in Parlamento sia per il comparto agricolo sia per la mia terra, la Basilicata. I monitoraggi delle produzioni e movimentazioni sul territorio nazionale di cereali e dei prodotti lattiero-caseari a tutela del made in Italy agroalimentare, il catasto frutticolo e olivicolo e il riconoscimento delle tecnologie di agricoltura fuorisuolo sono realtà grazie al mio lavoro in Parlamento. A ciò si aggiungono gli interventi di sburocratizzazione delle visite mediche per i lavoratori agricoli e lo sblocco del credito per le imprese del comparto primario, attraverso l’accesso diretto al Fondo di Garanzia di Mediocredito Centrale che ha permesso di iniettare oltre 5 miliardi di euro”. “Al contempo – continua il parlamentare lucano – ho portato avanti con successo il lavoro sul PiTESAI, il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, mettendo logica e raziocinio alle concessioni selvagge in Basilicata, aumentando i canoni per le estrazioni a beneficio dei cittadini lucani”. “Alle posizioni ideologiche, ho sempre preferito la risoluzione concreta e pragmatica delle problematiche. Ciò mi ha permesso di portare per il territorio lucano una serie di risultati su cui sfido pubblicamente i miei avversari in questa tornata elettorale” conclude Luciano Cillis (IC).