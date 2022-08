Salvini chiama, Cariello risponde: «Accetto di candidarmi alla Camera dei Deputati»

«È con grande entusiasmo che vi comunico di aver accettato di candidarmi alla Camera dei Deputati per le prossime Elezioni del 25 settembre. Ho ricevuto questa mattina la chiamata del segretario Matteo Salvini e del senatore uscente Pasquale Pepe che mi hanno chiesto la disponibilità a dare un contributo per il Partito: a loro ho detto subito “Sì” perché sono orgoglioso di essere un esponente della Lega in provincia di Matera che si impegna quotidianamente per la crescita del territorio e del Metapontino. Non ho fatto discorsi di carriera, né ho puntato i piedi per un ruolo di prestigio. La mia candidatura è al servizio della squadra perché #credo nel progetto e negli uomini e donne con cui ho intrapreso da qualche tempo una strada professionale e umana che mi sta dando grandi soddisfazioni. Affronterò diversi temi in campagna elettorale, sono convinto che la pace fiscale e la difesa dei prodotti agroalimentari siano battaglie che questo territorio grazie alla Lega saprà vincere.

Ho 30 anni e #credo di poter dare una mano a questo territorio affinché cresca e si renda sempre più il motore trainante della Regione Basilicata. Statemi vicino, ci sarà bisogno dell’impegno di tutti. Io ci metterò tutto me stesso perché questa sfida dobbiamo vincerla per un’Italia migliore», così in una nota il capogruppo del Carroccio lucano Pasquale Cariello.