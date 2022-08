A Stigliano la sesta edizione del Festival Internazionale di Arte Pubblica. Tra le novità un focus sulla poesia

Giunge alla sesta edizione uno dei festival più coraggiosi della Regione Basilicata che ha messo in moto un differente approccio al contesto, una visione trasformatrice e creativa. Si tratta di AppARTEngo, Festival Internazionale di Arte Pubblica. Anche quest’anno saranno dedicate alla manifestazione più giornate consecutive, previsti interventi artistici di vario tipo fino al 30 settembre. Ancora una volta la direzione artistica è affidata ad Alessandro Suzzi. Molti artisti, affermati a livello internazionale, alterneranno la loro presenza nel borgo lucano, interagendo con il territorio, attraverso murales, sculture, installazioni site-specific per restituire vivacità, non solo artistica, ad un centro che, come altri della Basilicata e del nostro Appennino, accusa da anni problemi di spopolamento e abbandono. AppARTEngo ha avuto nelle edizioni precedenti, così come in quella odierna, l’intuizione di intravedere del potenziale laddove altri osservano uno stato di isolamento da cui prendere le distanze. È così che il borgo da sei edizioni si sta pian piano tramutando alla vista mostrando ai passanti colori e concetti alla base di un arte intesa in senso lato. Chi lo ha deciso che un paese che stava “morendo” non potesse conoscere una rinascita e divenire un punto di riferimento per altre persone e altri luoghi? Il merito del Festival è stato affermare con i fatti che il cambiamento è possibile e Suzzi ci ha creduto fino in fondo. Quest’anno la manifestazione ha già vissuto un’anteprima a sorpresa con la presenza dell’artista Francisco Bosoletti (Argentina) che ha realizzato un'opera di grande impatto legata al miracolo del Crocifisso in seguito alla terribile epidemia di peste che colpì Stigliano nel 1656. Tra gli artisti che animeranno Stigliano con opere nello spazio pubblico figurano NeSpoon (Polonia), David De La Mano (Spagna), Phlegm (Galles), Basik (Italia), Deni Bianco (Italia) e Andrea Gandini (Italia); altri interventi previsti durante tutto l’arco dell’anno. Il Festival, concepito come residenza d'artista, punta ad estendere a tutto l’anno il periodo dell’ospitalità e a diversificare la proposta. Oggi, 21 agosto, domani 22 agosto e dopodomani 23 agosto, il centro storico di Stigliano sarà come una grande casa che si apre a tutti o meglio come una casa che per la prima volta aprirà le sue porte alla parola e in particolare alla forma d’espressione poetica. Se è vero che la poesia sta riconquistando un suo seguito e i cuori più sensibili è anche vero che dedicare 3 intere giornate ad un mondo tanto intimo, in un borgo altrettanto piccolo, è l’ennesima sfida che il Festival si è prefissato coraggiosamente di affrontare. Tra gli spettacoli di poesia performativa quelli di Tiziana Bagatella (attrice di teatro e di televisione, ha collaborato tra gli altri con Albertazzi, Dario Fo, Mauro Bolognini), Eugenia Galli, Elio Coriano, Marthia Carrozzo (accompagnata musicalmente da Frank Nemola che ha suonato in album e concerti di Vasco Rossi), preceduti dalle performance artistiche di Massimiliano Manieri (in collaborazione con Maria Gabriella Marra), Luca Nicolì (in collaborazione con Silvia Fera) e della stessa Bagatella. Completano la rassegna il concerto “Ninotchka” progetto musicale e poetico di Mimmo Pesare e l'intervento letterario di Filippo La Porta, editorialista de La Repubblica e saggista, a proposito della poesia come dono divino e "follia creativa". Il progetto e la cura dei salotti d’arte sono di Alessandro Turco, autore e regista. Si alterneranno agli appuntamenti di poesia, spettacoli in stile buskers (organizzati grazie alla collaborazione di Make The Carnival, della Protezione Civile Stigliano e di Stigliano Eventi e di Appartengo Ets) con l’esibizione di trenta artisti con momenti di circo contemporaneo, micromagia, acrobatica, fuoco, musica balcanica, danza aerea, teatro di strada, teatro di burattini, clown e pantomima. Tra le strade del centro storico sarà possibile interagire con le “Piccole divinazioni da tavolo” di Alessandra Cussini e assistere all’intervento nello spazio pubblico sulla “scia della follia come inversione del senso comune” a cura di Stefania Dubla (curatrice Maap-Atelier d'Arte Pubblica) e Pegah Moshir Pour (ideatrice di Y Event, consulente e progettista culturale) con il team scientifico al femminile Sestre. Saranno allestiti workshop per apprendere la preparazione della pasta fatta a mano e di altre produzioni tipiche di Stigliano. A Stigliano, storicamente il primo capoluogo della Basilicata, l’arte contemporanea, che siamo abituati a vedere nei musei, si radica nelle strade e nei vicoli, originando una vera e propria galleria d’arte all’aperto, con le opere che entrano a far parte del tessuto sociale e urbano del borgo e testimoniano con la loro presenza il fruire del tempo. Elaborati grafico-pittorici (murales), sculture in multimateriali (legno, pietra, ferro-cemento, ceramica) raccontano il borgo e lo caratterizzano come “il paese dell’Arte Pubblica”. L’obiettivo è quello di realizzare, con la proposta artistica, un progetto che di anno in anno avvicini e relazioni la comunità locale all’arte contemporanea, valorizzando Stigliano affinché sia luogo promotore di arte e bellezza, evidenziando contemporaneamente le offerte artistiche, artigianali ed enogastronomiche (biologiche) del territorio. L’evento è promosso dal Comune di Stigliano con il sostegno del PO Val D’Agri, main sponsor la multinazionale Caparol Italia e con i patrocini scientifici del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali e del Centro di Ricerca Laboratorio di Studi Lacaniani entrambi dell’Università del Salento ed il patrocinio di Riabilitare l’Italia. Partner dell’associazione Appartengo Ets è la RUFA Rome University of Fine Arts.