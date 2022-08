Speranza fugge in Campania, Lomuti resta in Basilicata: sarà capolista alla Camera

«Grazie ad una straordinaria manifestazione di fiducia, dopo essere stato il più votato in Basilicata alle parlamentarie per la Camera dei deputati, sarò capolista alla camera nella mia regione. Con grande orgoglio posso solo dire che non tradirò questa vostra fiducia. Il MoVimento 5 Stelle si conferma più vivo che mai, con oltre 50mila partecipanti alle parlamentarie (il dato più alto di sempre) e il miglior leader che una forza politica possa esprimere: il Presidente Giuseppe Conte. Girerò tutta la Basilicata per spiegare quanto abbiamo fatto in questi anni e quanto ancora abbiamo da fare. La sfida è appena iniziata e avrò bisogno di ognuno di voi. Il Reddito di cittadinanza, il Superbonus 110%, la transizione ecologica, ma anche il Salario minimo che dovremo realizzare per dare dignità ai lavoratori. La Basilicata viene prima delle poltrone, noi del MoVimento 5 Stelle lo abbiamo sempre dimostrato. Ho sempre lavorato anteponendo ad ogni cosa il bene comune e il cittadino. Continuerò a fare così. Adesso è il momento di dare tutto. Adesso è ora di riveder le stelle», così il senatore lucano del M5s Arnaldo Lomuti.