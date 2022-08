Gas gratis, Bardi a Radio Capital: "Ci sarà un bando per chi non è coperto dalla metanizzazione"

Dopo la breve pausa di ferragosto e come già anticipato dal capogruppo di FdI, Tommaso Coviello, nel corso di una intervista alla Tgr andata ieri in onda, è caldissimo il tema della componente gas gratis ai lucani. Fatta la legge serve l'attuazione. Limitatamente alla complessa e delicata fase attuativa Coviello ha precisato che gli uffici regionali e gli organi preposti sono a lavoro, il presidente Bardi è molto determinato affinché con l'inizio dell'anno termico i lucani possano beneficiare del bonus gas che potrebbe coincidere - nella fase di start - con il periodo natalizio. Non solo: è forte l'attenzione per le migliaia di famiglie che non sono servite dal metano e che utilizzano strumenti alternativi per il riscaldamento della propria abitazione. "Nessuno sarà lasciato indietro", è stato più volte ripetuto e secondo questo principio si stanno muovendo in quel di Via Verrastro per garantire un beneficio reale e un sostegno economico - in questo momento difficile - a tutti i lucani, serviti e non dal metano. Tanto è stato detto nelle ultime settimane dall'assessore al ramo Cosimo Latronico e sul tema è tornato questa mattina lo stesso presidente Bardi nel corso di un collegamento con Radio Capital: "I residenti in Basilicata vedranno azzerato il costo della voce gas nelle bollette. Un ristoro per le attività estrattive che dal 1998 ci sono in Basilicata, in un momento storico particolare, caratterizzato dal caro energia a livello europeo. L'anno termico inizia il 1⁰ Ottobre. Le bollette successive - ha ribadito Bardi - vedranno lo sconto in bolletta che sarà almeno del 50%. Ci sarà invece un bando riservato a chi non è coperto dalla metanizzazione, con un beneficio di 5000€ a famiglia". Con buona pace, come rimarcato dal capogruppo Coviello, dei detrattori di questa misura: "Il segretario regionale del PD, Raffaele La Regina, segue la linea suicida tracciata dalla CGIL, contestando la legge che darà il gas gratis a tutti i lucani con toni da sinistra massimalista incapace di affrontare i problemi reali delle famiglie".