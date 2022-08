Pnrr: al Comune di Avigliano 366 mila euro per l’asilo nido a Sarnelli. Il sindaco Mecca: «Ancora avanti»

«Sono particolarmente contento di annunciare alla comunità di Avigliano che il nostro comune è risultato beneficiario di un finanziamento per l’importo di euro 366.000,00 ottenuto grazie alla candidatura di un progetto su bando PNRR. Un finanziamento importante che ci consente di poter operare i lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’immobile che ospita attualmente la sede dell’asilo nido a Sarnelli», lo annuncia il primo cittadino di Avigliano, Giuseppe Mecca. «Garantire ai nostri bimbi edifici sicuri ed efficienti, anche e soprattutto sul piano sismico - prosegue Mecca - è una assoluta priorità che abbiamo messo al centro nel disegno della Città che vogliamo costruire per il futuro, con numerosi interventi di edilizia scolastica già realizzati in questi primi 23 mesi di mandato. Colgo l’occasione per evidenziare un’altra nota di merito per il Comune di Avigliano che anche quest’anno, nonostante l’impennata delle richieste pervenute rispetto agli anni precedenti, proprio attraverso l’utilizzo delle due sedi di Avigliano centro e di Sarnelli, riuscirà a garantire a tutte le 38 famiglie residenti che lo hanno richiesto il servizio del nido. Ancora avanti. Sempre un passo alla volta», conclude.