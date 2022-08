Mal di pancia nel Pd lucano, Verrastro: «Con queste liste il partito perderà sonoramente»

«Il 29.07 si è svolta a Potenza la direzione regionale del PD Basilicata. La direzione regionale del partito ha scelto 8 nomi da presentare a Letta. 8 nomi da me fortemente contestati, poiché avendo corso per le regionali nel 2019, ho sentito e subito i malumori dei lucani nei confronti del centrosinistra lucano e sapevo che proseguendo secondo tale linea sarebbe stata la disfatta non solo del PD ma di tutta la nostra Regione. La Regina, ad ogni modo dichiara in direzione di non volersi candidare, e il suo nome non viene trascritto nella lista.

Giornate di incontri nella caldissima Roma. Riunioni e chiamate frenetiche. Fino a ieri sera. La lista per vincere le elezioni è pronta. Il primo posto è di Raffaele La regina. Il segretario oltre a non saper nominare una sua segreteria, oltre a non stilare una lista per le amministrative di Policoro, oltre a non aver mai aperto ad alleanze dentro e fuori il PD, NON RISPETTA LE REGOLE DEL PARTITO. PER LUI LA DIREZIONE REGIONALE NON HA NESSUN VALORE E RILIEVO. LUI NON ERA NELLA ROSA E QUINDI NON PUO’ ESSERE INSERITO.

Gli altri nomi presenti nella lista di ieri sera, purtroppo, non hanno capacità di raccogliere consenso. Il partito con queste liste perderà sonoramente. Abbiamo bisogno di candidati che sappiano scendere nelle piazze e che sappiano parlare con gli elettori. Operai, imprenditori, studenti, partite IVA, statali. Candidati che siano apprezzati e stimati dalle persone, che stanno soffrendo in questo momento così difficile dal punto di vista sociale ed economico. La politica è un’arte e il PD continua a scegliere i giocatori sbagliati. Abbiamo bisogno di artisti politici, di persone che sappiano lottare sul campo di battaglia, che sappiano fare dibattiti pubblici, che sappiano ammaliare con la parola i lucani disillusi, che hanno lasciato partire i propri figli verso terre lontane. E se questi ragazzi, che sono anche figli nostri, non sono più tornati è stata per colpa di queste logiche, che continuano ad esistere nel PD. Personalismi, basso livello culturale e politico, nessuna donna d’impresa o del mondo del lavoro.

Avevamo chiesto in direzione di inserire una donna preparata e pronta alla competizione politica al primo posto. Nessuna donna di rilievo in posizione utile. Questa volta i responsabili della disfatta dovranno dimettersi e uscire definitivamente dal partito! Convochiamo subito la Direzione regionale, per presentare una nuova rosa di nomi da consegnare a Letta. Possiamo ancora essere in partita, con nomi giusti e di alto profilo. Fino al 21 possiamo ancora dimostrare di essere un partito diverso e voglioso di voler vincere. Andiamo in direzione, cambiamo i nomi e andiamo a vincere il 25.09! Segretario Letta, la invito a Potenza in Direzione. Venga e scelga con noi gli uomini e le donne giuste. I lucani apprezzeranno e premieranno il PD #FACCIAMOPRESTO», così in una nota la dirigente del Pd lucano, Barbara Verrastro.