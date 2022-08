Gas gratis, Cariello contro le sinistre polemiche: "Pd e Cgil sembra abbiano lo stesso addetto stampa"

“Fanno sorridere gli ultimi attacchi rivolti al Governo di questa Regione da parte della Cgil prima e poi dal Pd. Sembra quasi che abbiano lo stesso addetto stampa o social media manager. Copia e incolla di critiche prima alla gestione della Sanità poi alla questione Bonus Gas, una legge approvata ieri che segnerà l’inizio di una rivoluzione in Basilicata. Le misure intraprese da questa Amministrazione di Centrodestra non sono una “mancetta” o uno spot elettorale come vanno dicendo i due segretari. La verità è che la Legge sul Gas gratis ai lucani è il provvedimento più democratico ed equo che sia mai stato introdotto nella nostra società. Qualcosa di cui avrebbero dovuto occuparsi proprio loro in trent’anni di Governo. Evidentemente erano più impegnati a pensare ad altro, tra poltrone, clientelismi e scalate politiche. Noi siamo dalla parte dei lucani, lavoriamo ogni giorno per meritare la loro fiducia”. Così in una nota, il capogruppo della Lega, Pasquale Cariello.