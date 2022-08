Lucani nel mondo: a Ruoti si riunisce la famiglia Carlucci, una storia di 5 generazioni

Due giorni di festa a Ruoti (Potenza) per ricongiungere la famiglia Carlucci, giunta alla quinta generazione e composta da più di 200 persone tra adulti e bambini. Il 14 e il 15 agosto siederanno intorno allo stesso tavolo 32 familiari che vivono a Genk (nella parte fiamminga delle Fiandre del Belgio), due che vivono a Liegi (nella Vallonia francese del Belgio), quattro che vengono da Nizza (sulla Costa Azzurra francese), 23 da Strasburgo (sede francese del Parlamento Europeo) e 29 che vivono in Italia, per un totale di 90 persone. Il più anziano di tutti sarà Angelo Carlucci, di 87 anni, ultimo nato degli undici figli di Francesco e Angela Scavone. Domenica 14 nella chiesa madre di Ruoti ci sarà la benedizione della famiglia, mentre il giorno di Ferragosto alle ore 16.30, la famiglia sarà omaggiata dal sindaco Franco Gentilesca con una pergamena celebrativa.