Provincia di Potenza, centrodestra e centrosinistra scaldano i motori: corsa alle 181 firme

Per presentare le candidature saranno necessarie almeno 181 firme. E' quanto ha reso noto l'ufficio stampa della Provincia di Potenza, che ha ricordato anche i termini per la presentazione delle candidature, nella sede di piazza Mario Pagano, nel capoluogo: dalle ore 8 alle ore 20 di sabato 20 agosto e dalle ore 8 alle ore 12 di domenica 21. Si voterà il 10 settembre: l'elezione del nuovo presidente si è resa necessaria per la mancata rielezione a sindaco di Albano di Lucania dell'uscente Rocco Guarino. Fino all'elezione del nuovo presidente, le funzioni saranno svolte dal vice Rocco Pappalardo.