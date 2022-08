È Russo, consigliere comunale di Picerno, il nuovo commissario della Lega Giovani Basilicata

“Ringrazio il Coordinatore Federale Luca Toccalini per la fiducia accordatami e Roberto Loporcaro, Commissario uscente, per il pregevole lavoro fatto sin qui. Spero di dare - afferma Russo - il mio umile contributo per l’intera crescita del movimento leghista sul territorio”

“Conoscendo le qualità e l’esperienza di Giovanni siamo sicuri che farà un ottimo lavoro, rappresentando al meglio il movimento giovanile che è il posto giusto dove le speranze politiche ed i desideri sociali vengono coltivati e cresciuti. La sua dedizione come amministratore e rappresentante locale, in uno alla sua militanza, è già un ottimo biglietto da visita: siamo convinti che farà ancora meglio in questo suo “cammino” nel Partito”. Così in una nota congiunta Roberto Marti - Commissario Lega Basilicata, Pasquale Pepe - Capo Dipartimento per il Mezzogiorno della Lega, Francesco Fanelli - Vicepresidente Regione Basilicata, Pasquale Cariello - Capogruppo Lega in Regione Basilicata e tutto il gruppo dirigente leghista.