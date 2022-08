Salvini non ha dubbi: "Lega con un voto in più degli altri, coordinerò il tavolo dei ministri"

Ci sarà un Governo che per 5 anni avrà una maggioranza e un programma chiaro. Noi proponiamo pace fiscale, flat tax con tetto alzato ai 100 mila euro per gli autonomi e una prima tranche di flat tax anche per i dipendenti con famiglie con 2 redditi fino a 70 mila euro, stop alla Fornero e l'avvio verso quota 41. Non penso ci sarà bisogno di governare con Pd e Cinque Stelle perché gli italiani che incontro hanno le idee chiare". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini.

"La mia ambizione è, nel Centrodestra che vincerà, che la Lega abbia un voto in più degli altri e quindi, al massimo, coordinerò il tavolo dei ministri - ha aggiunto - . Anche qualora facessi il premier un occhio particolare ai temi della sicurezza, che non hanno un colore politico, ce lo avrò sempre. Anche da palazzo Chigi seguirei con attenzione il tema dell'antimafia, dell'agenzia dei beni confiscati alle mafie e della riassegnazione delle centinaia di beni sequestrati e non ricollocati. In Lega ci sarebbero almeno 20 persone che saprebbero ben garantire l'ordine pubblico del Paese perché a noi la classe dirigente a noi non manca".

"L'emergenza di cui voglio occuparmi è il lavoro che viene prima di tutto. Vuol dire riforma delle pensioni, riforma fiscale e reintroduzione dei voucher per il lavoro a termine. La legge Fornero sequestrerebbe milioni di lavoratori sul posto di lavoro e negherebbe quei posti di lavoro ai giovani. La sicurezza è importante, ma il lavoro è prioritario", ha dichiarato Salvini. "Quando torneremo al Governo l'immigrazione tornerà ad essere arginata e ci occuperemo di altro, a partire di lavoro appunto - ha aggiunto - . Il lavoro in Sicilia e Calabria si lega alle infrastrutture così come il ponte sullo Stretto che è nel programma del centrodestra e che darebbe, appunto, lavoro"