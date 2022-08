Sono le donne il motore dell'impresa lucana, lo certifica il rapporto di Unioncamere

«Il V Rapporto sull’imprenditoria femminile di Unioncamere presentato a Roma lo scorso 27 Luglio rappresenta dati rassicuranti per la nostra regione in tema di imprenditoria femminile. Secondo le statistiche, infatti, nel secondo trimestre del 2022 le imprese rosa in Basilicata sono poco meno di 16mila (10.400 in provincia di Potenza con il 26,9% e 5.600 in provincia di Matera con il 25,3%) con un tasso regionale del 26,3, percentuale che colloca la Basilicata al primo posto della graduatoria regionale. I settori particolarmente coinvolti da investimenti femminili sono: il comparto moda del settore manifatturiero (l’11,7% delle imprese del comparto sono nate, infatti, nell’ultimo biennio), attività professionali, scientifiche e tecniche (18,6%), servizi finanziari e assicurativi. istruzione e telecomunicazione. Da notare - rimarcano Pipponzi e Mignoli - anche come le più giovani, soprattutto dopo la crisi pandemica, abbiamo sviluppato una propensione ad investire in settori ancora poco emancipati nel nostro territorio ossia e grenn: segno che la Basilicata vuole e deve stare al passo con le politiche del Pnrr. In qualità di consigliere di parità della Regione Basilicata esprimiamo la più ampia soddisfazione per questi dati ma auspichiamo una sempre e maggiore tutele e attenzioni da parte del governo regionale verso le tante imprenditrici lucane che stanno dimostrato di essere motore del tessuto economico lucano».