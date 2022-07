Ferrovia Matera-Lamartella: approvato il progetto definitivo. Merra: «Via alle procedure di affidamento delle opere»

“Dopo delibera di Giunta di aprile scorso, che ha concluso l’iter per l’approvazione del progetto definitivo della Nuova linea ferroviaria Ferrandina – Matera-La Martella, ora inserito nella programmazione dei trasporti e reti regionale, RFI ha finalmente proceduto all’approvazione del progetto definitivo che potrà dare il via alle procedure di affidamento delle opere”.

Lo dichiara l’Assessore alle Infrastrutture Donatella Merra la quale ricorda che l’opera, mai inserita nella programmazione strategica regionale, ha trovato il completamento del suo finanziamento complessivo nell’ambito delle risorse PNRR, così come è stato candidato altresì il progetto per la sua prosecuzione verso la dorsale adriatica.

“Nell’ambito di questa visione - ha proseguito l’Assessore Merra - si innesta anche il nuovo ruolo delle ferrovie regionali e locali che sarà presto illustrato nei suoi dettagli programmatici, ben diverso dalla Ferrovia nazionale, unico vero collegamento a scala interregionale e territoriale.

Nell’ambito più generale della strategia regionale e per collegare Matera al sistema delle lunghe percorrenze sono state avanzate, in vista del redigendo nuovo contratto di programma RFI, specifiche ulteriori richieste al Ministro Giovanni e all’A.D. di RFI affinché Matera e tutta la Basilicata siano direttamente interconnesse ai corridoi dell’Alta Velocità, senza soluzioni intermedie mirate alla sola riduzione dei tempi di percorrenza.

Quello della Ferrandina Matera è il primo passo della nuova concezione del trasporto regionale che ridisegna il ruolo della Basilicata nell’ambito del Mezzogiorno e permette di sormontare uno dei limiti più grandi allo sviluppo del nostro territorio.

Il risultato ottenuto grazie a tutto l’impegno dell’esecutivo guidato dal Presidente Bardi – ha concluso l’Assessore Merra – è di portata sicuramente storica in quanto primo vero superamento dei pesanti ritardi, sia in termini di programmazione che di investimenti, accumulati in passato.