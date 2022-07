Melfi, l'impegno della cooperativa Raggio di sole a disposizione della Basilicata

La Società Cooperativa Raggio di Sole - Onlus nata ad Afragola nel 2003, di cui ne è direttore generale Raffaele Mosca, radicata in tutta Italia e da poco a Melfi - sceglie di impegnarsi anche per la Basilicata. Ne discutiamo meglio con il Dott. Nicola Caprio.

La Società Cooperativa Raggio di Sole – Onlus, impegnata in servizi socio sanitari, con la gestione, ad oggi, di 85 asili per bambini da 0 a 36 mesi in 13 Regioni d’Italia, è arrivata anche in Basilicata con i due Asili Comunali di Melfi: S. Croce e Brunelleschi. Quali sono le possibilità e innovazioni che la Società sta dando al settore dell’Infanzia in territorio lucano?

La nostra Cooperativa Sociale rientra in una logica, da sempre, di collaborazione e di condivisione tra i vari enti ed organizzazioni di Terzo settore, generando quella rete o quel sistema solido che mette al centro delle proprie azioni: l’educazione, la cura della persona, la legalità e il bene comune. La gestione dei tanti servizi ai minori, alla persona – precisa il dott. Nicola Caprio dell’ufficio organizzativo della Cooperativa Sociale Raggio di Sole – è davvero una sfida impegnativa e, allo stesso tempo, invita a metterci in gioco, ogni giorno, nel migliorare sempre più le nostre capacità, competenze e professionalità. Melfi è una città di storia, di cultura, di industrializzazione e ricca di tante bellezze naturali. Gestiamo due asili nido, con gli amici della Cooperativa Senexus e della Cooperativa Terzo Settore, da circa un anno, ed è stata un’esperienza bellissima intraprendere un nuovo confronto con una straordinaria Regione, che in termini di potenzialità e di sviluppo potrebbe offrire, ancora tanto, al nostro amato sud. Due asili nido, zona Santa Croce e Brunelleschi, che sono il fiore all’occhiello del territorio, con un personale educativo notevolmente professionale e meticolosamente selezionato, tenendo conto dei giovani del territorio e dell’hinterland, per l'appunto con titoli, capacità ed esperienze maturate. Per entrambe le strutture di Melfi sono presenti due figure di riferimento sempre disponibili: la Responsabile Amministrativa Dott.ssa Caterina Nigliato occupata in tutta la funzione di supervisione, organizzazione dei servizi amministrativi, contabili e finanziari, ottimizzazione della gestione; e la Coordinatrice Pedagogica Dott.ssa Federica Nastri impegnata nei progetti educativi e nelle programmazioni formative, nell’organizzazione e pianificazione delle attività, nella gestione degli equilibri interni e nelle consulenze con i genitori. Prontamente avviato il servizio abbiamo formato e consegnato alle famiglie anche un sistema innovativo, che viene apprezzato in tutt’Italia, l’applicazione “Kindertap”, in cui ogni genitore può, quotidianamente, verificare in maniera istantanea le attività educative del proprio piccolo, dal proprio dispositivo fisso o mobile. Le opportunità per il territorio, per la comunità, per le famiglie quindi sono diverse, ma ci tengo a precisare – afferma Caprio – che il nostro fine deve essere quello di costruire una società più giusta e legale, a cominciare dalla cura e il miglioramento di sé e della realtà in cui i bambini vivono, a partire dalla scuola e dalla famiglia. In questi mesi, anche con la situazione covid che ha rallentato, in generale un po' tutte le iniziative, abbiamo realizzato: giornate culturali, di prevenzione medica e di svago per i nostri piccoli che, non dimentichiamo, sono il presente e saranno il futuro delle nostre città. E su questi obiettivi, siamo certi, che insieme alla comunità tutta, proveremo a realizzare un nuovo anno educativo all’insegna dello stare insieme e della promozione educativa e della solidarietà, re-inventando esperienze comuni e condivise che daranno un senso al vivere sociale.

L’etica della Società Cooperativa Raggio di Sole – Onlus si fonda su principi educativi che si occupino del bambino a 360 gradi costruendo progetti formativi mirati che ne rispettino le sue capacità, tempi, e soprattutto sogni. Qual è il Vostro metodo e quali sono i pilastri base che differenziano le vostre attività pedagogiche da qualsiasi altro servizio dedicato all’Infanzia?

“Il bambino è un corpo che cresce e un’anima che si svolge” diceva Maria Montessori. Quando parliamo di “progetto educativo”, pensiamo che lo stesso riesca a tener conto delle esigenze di tutti, senza la creazione di una scala prioritaria di aree didattiche. Le attività che svolgiamo nelle nostre strutture scaturiscono tutte dallo studio delle teorie educative, formulate dai pedagogisti più importanti del passato, ma anche del presente: siamo consapevoli che l’educazione migliore non si attua soltanto sulla base di un primato storico per cui ciò che è più antico deve essere per forza più autorevole e giusto. Per questo ci teniamo costantemente aggiornati attraverso uno studio continuo. Le nostre attività educative si basano su interventi indirizzati sulle esigenze di ciascun bambino e sulla predisposizione di condizioni idonee ad uno sviluppo armonico di tutte le dimensioni della personalità. Una grande attenzione è data alle attività laboratoriali che richiedono una collaborazione costante fra gli educatori ed un’integrazione equilibrata fra gli adulti. Con essi il bambino impara a fare delle cose, a utilizzare degli strumenti e, attraverso di essi, ad ottenere successo sulla base del risultato conseguito. Tra gli strumenti adoperati si prediligono quelli che favoriscono la percezione e l’organizzazione del pensiero. Inoltre, il tutto viene inteso come un contesto di condivisione, come luogo nel quale è prevista una situazione di tutoring, per il bambino e per i loro genitori.

“Il difficile ruolo di essere mamma o papà: il sostegno alla genitorialità”: la giusta collaborazione tra Istituzione e genitori è necessaria per contribuire alla crescita sana ed equilibrata del bambino. L’inclusione dei genitori in molteplici attività di formazione e condivisione è fondamentale affinché questo avvenga. Che tipi di servizi avete a disposizione per rendere efficace la partecipazione attiva delle famiglie?

Il ruolo dei genitori è da sempre fondamentale per la crescita e lo sviluppo del minore. Ecco perché è importante per noi includerli in una serie di iniziative attraverso esercizi vari: corsi di formazione specifici, assemblee, incontri e laboratori. Sosteniamo il ruolo attivo della famiglia nella società, la genitorialità, e generiamo diverse opportunità per costruire legami e relazioni amicali tra i vari nuclei familiari. Utile il lavoro di collaborazione con il Comune di Melfi, con le famiglie e con i sindacati, pronti sempre a fare gioco di squadra, nelle proprie funzioni e ruoli, per creare condizioni di vantaggio e qualità per la gestione del servizio e per i lavoratori. Lo spirito di socializzazione e di condivisione, anche per il prossimo anno educativo, sarà di accogliere le nuove famiglie con lo sguardo sempre rivolto alle loro esigenze e, in particolare, al futuro dei piccoli.