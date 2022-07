Zes, per Pittella la Regione Basilicata è indietro: "Bardi si faccia parte attiva"

“Perché le Zes siano uno strumento produttivo e non già un contenitore vuoto, è indispensabile che si lavori a pacchetti agevolativi di concerto tra Regione, Struttura commissariale nazionale, Comuni e parti datoriali, a partire dalle vocazioni specifiche delle singole zone economiche speciali individuate”. Lo ha detto il consigliere regionale del Pd, Marcello Pittella, a margine dell’incontro che si è svolto nel pomeriggio di ieri a Lauria con la commissaria delle ZES del Mediterraneo, Floriana Gallucci. “La Regione Basilicata è indietro su questo versante rispetto ad esempio alla vicina Puglia, mentre - continua Pittella - sarebbe necessario ed auspicabile affrontare in tempi celeri alcune questioni, quali l’integrazione degli incentivi fiscali nazionali con quelli su scala locale; gli affiancamenti al credito per le imprese; o quale infrastrutturazione per le aree come quella di Galdo di Lauria che non ha beneficiato del più recente riparto nazionale dedicato al tema. È giunto il tempo - conclude Pittella - che il governo Bardi si faccia parte attiva e propositiva onde evitare che una opportunità alla quale abbiamo lavorato con solerzia, si disperda oggi, tempo in cui invece la mole di risorse in dote delle Regioni, è uno sprone in tal senso.”