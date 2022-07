A Sant'Antonio Casalini di Bella tre giorni di «Liberi in volo»

BELLA– É cominciata ieri la tre giorni che si concluderà domani della manifestazione sportiva “Liberi in Volo” a S.Antonio Casalini di Bella. Giunta alla seconda edizione, la kermesse del volo libero con parapendio e paramotore, è stata organizzata dall’associazione “I Falchi di Federico” storica associazione lucana di piloti del volo libero con il patrocinio del Comune di Bella (Pz) ed in collaborazione con la Pro Loco “Il Borgo” di Bella, AirItaly Paramotor e l’Asd FIVL (Federazione Italiana Volo Libero).

Tra gli organizzatori dell’evento, unitamente a Pasquale Alvino, vi è anche Decio Della Fortuna, storico pilota dell’associazione:”Siamo alla seconda edizione di questo importante evento – afferma Decio Della Fortuna – perché il territorio si presta bene per fare l’attività del volo libero, ma soprattutto perché oltre al volo si possono svolgere anche attività di trekking, escursioni ed immersioni nella natura. Quest’anno abbiamo anche rivolto ai giovanissimi momenti di avvicinamento al volo spiegando loro tutti i concetti di base per volare in sicurezza e praticare questo sport. Vogliamo ringraziare – conclude Della Fortuna – il Comune di Bella e tutti gli altri partner per l’organizzazione dell’evento”.

Diversi i piloti iscritti all’evento provenienti da diverse regioni limitrofe quali Campania, Calabria, Puglia che apprezzeranno i panorami e le bellezze naturalistiche del territorio bellese. Infatti, oltre al volo, il programma prevede anche delle escursioni in centro con la visita del Castello aragonese, il trekking sul Monte Santa Croce (1407 mslm), la visita alla Grotta dell’Eremita senza dimenticare l’immersione nel campo di Lavanda “Tenuta Croglia” di Baragiano e la vista gastronomica presso l’azienda agricola e zootecnica “Al laghetto tra i monti”.

Parole di apprezzamento sono state espresse anche da Maria Antonietta Angrisani, assessore alle Valorizzazione e Promozione del Territorio del Comune di Bella(Pz) che ha dichiarato: “Siamo entusiasti di ospitare, per il secondo anno consecutivo, la kermesse "Liberi in Volo", manifestazione patrocinata dal Comune di Bella. Un'esperienza entusiasmante che vede coinvolto, per tutto il weekend, l'intero territorio bellese, da S.Antonio Casalini, centro propulsore dell'iniziativa, al monte Santa Croce, dove si svolgeranno escursioni e trekking, fino al castello aragonese di Bella, scenario incantevole di visite guidate.

Un evento che ci auguriamo possa diventare un appuntamento fisso, data l'affluenza di persone e risorse economiche capace di veicolare e, soprattutto, per l'attenzione alla valorizzazione del turismo e del territorio e delle bellezze naturali che ne consegue. Agli amanti del pericolo e della libertà, nonché agli spettatori che a loro si uniranno, non si può che augurare buon divertimento!”

S.Antonio Casalini di Bella, centro del volo libero tra divertimento e scoperta della natura in parapendio e paramotore.