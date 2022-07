Fiamme a Pisticci e Pomarico, situazione difficile: Latronico chiede ulteriori uomini e mezzi

“Da ieri sono in contatto con la sala operativa della Protezione civile regionale per monitorare la situazione degli incendi nel materano, ed in particolare quelli di Pisticci e Pomarico. Ho chiesto ulteriori uomini e mezzi, che nel frattempo sono stati rinforzati per fronteggiare questa grave situazione. Ringrazio i sindaci, con i quali sono in contatto, e quanti si stanno adoperando, per limitare i danni”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale all’Ambiente Cosimo Latronico.