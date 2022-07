Matera intitola una strada a Vincenza Castria, storica protagonista delle lotte contadine

Alla cerimonia di intitolazione della strada hanno partecipato il sindaco, Domenico Bennardi, l'assessore alla cultura, Tiziana D'Oppido, parenti della Castria e rappresentanti del mondo della cultura e del mondo contadino eredi di quella esperienza. Vincenza Castria, dopo l'uccisione del marito, Giuseppe Novello, durante il movimento dell'occupazione delle terre incolte avvenuta nel dicembre 1949, animò la scena politica portando a livello nazionale le richieste di giustizia del popolo meridionale. Le iniziative da lei promosse, in un periodo che va dagli anni Cinquanta agli anni Novanta, portarono alla ribalta nazionale la condizione delle donne in Basilicata e nel Mezzogiorno. Nell'aprile 1953 venne eletta nel consiglio nazionale dell'Unione Donne Italiane. Castria si batté per la conquista dei diritti civili, intervenendo a sostegno dei referendum sul divorzio e sull'aborto. Un suo libro, "Rossa terra mia", è stato portato a termine dal marito Ciro Candido e pubblicato postumo nel 2009.